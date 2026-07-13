Какое заявление было сделано в Болгарии

Таким образом, оговорки страны учтены, о чем заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова во время общения с журналистами в кулуарах заседания Совета ЕС.

Таким образом, София, со своей стороны, готова поддержать 21-й пакет санкций против Москвы.

Однако, по словам министра, есть другие страны, у которых есть свои вопросы к предстоящим ограничениям.

Консенсуса достигнуто не было, поскольку две страны, помимо Болгарии, высказали свои оговорки, которые не были учтены,

– пояснила Петрова.

Например, Греция имеет определенные оговорки в энергетической сфере.

В то же время Австрия – в финансовых вопросах.

Таким образом, на данный момент вопрос, который беспокоил Италию и Болгарию, снят. Однако пока новый пакет санкций против России еще не принят.

Что еще стоит знать о санкциях

Кая Каллас сообщила, что есть некоторые вопросы относительно 21-го пакета санкций. По состоянию на 13 июля страны ЕС еще не достигли окончательного согласия по поводу ограничений.

Однако в понедельник, 13 июля, Европейский Союз ввел санкции против киберпреступников. Также под ограничения попали одна известная компания и популярный в России мессенджер.