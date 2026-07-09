Что известно о 21-м пакете санкций против России

Также учтены и другие компромиссные вопросы, о чем пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

Уже в понедельник, 13 июля, ЕС может утвердить новый пакет санкций против Кремля.

Как сообщил источник, еще неделю назад казалось, что разногласия между государствами-членами по поводу 21-го пакета санкций слишком глубоки, поэтому ограничения придется перенести на осень. Но сейчас есть надежда, что компромисс все-таки будет найден.

В частности, ЕС может пойти на следующие "уступки":

исключить патриарха РПЦ Кирилла и основателя российской компании "Лукойл" Вагита Алекперова из 21-го пакета; смягчить формулировку о запрете на въезд в ЕС российских комбатантов, участвовавших в войне против Украины; упростит формулировку о запрете импорта в ЕС российской рыбы, в частности, откажется от полного запрета на импорт трески из России и ее союзника – Беларуси; отменит ряд предложений, касающихся сжиженного газа из России и соответствующих танкеров.

Следующее обсуждение санкций против России запланировано на пятницу, 10 июля.

Если консенсус не будет найден и 10 июля, возможно проведение заседания Комитета постоянных представителей в воскресенье, 12 июля, но соответствующее решение еще не принято,

– говорится в материале.

Таким образом, новые санкции против России все-таки вступят в силу. Но с учетом некоторых нюансов.

Что не так с ограничениями в отношении патриарха Кирилла

Напомним, что еще в июне 21-й пакет санкций Европейского Союза против России не поддержала Болгария. Страна как раз не согласилась с включением в список российского патриарха Кирилла.

Впоследствии подобное решение не поддержала и Италия. Дело в том, что в Ватикане считают проблематичным введение санкций против главы христианской конфессии.