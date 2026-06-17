Что известно о 21-м пакете санкций против России

Об этом говорится в материале "Европейской правды", которая ссылается на двух дипломатов ЕС, осведомленных о ходе обсуждений, однако высказавшихся на условиях анонимности.

Читайте также: Великобритания первой нанесла удар по российскому СПГ: в Лондоне представили новые санкции

Согласно информации, новый пакет санкций против России был обсужден послами ЕС еще на прошлой неделе. Тогда Болгария не согласилась с включением в санкционный список российского патриарха Кирилла.

Как сообщили источники, несколько государств, в частности Болгария, выразили оговорки относительно предложенных санкций в сфере энергетики.

Напомним, что 9 июня Европейская комиссия представила 21-й пакет санкций. Ограничения должны быть обсуждены и утверждены государствами-членами в Совете ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тогда отметила, что новый пакет охватывает энергетику, банки и криптовалюты, торговлю, в частности рыболовную отрасль, а также визовые ограничения для российских военнослужащих.

В то же время Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас ранее заявляла, что санкции против России действуют. По её словам, западные санкции уже обошлись Кремлю в сумму от 1,2 до 1,5 триллиона долларов США.

Что ещё известно о новых санкциях против России

Новый, 21-й пакет санкций, должен быть утвержден до 15 июля 2026 года. Новые ограничения планируют утвердить до этой даты, чтобы не допустить резкого роста ценового потолка на российскую нефть.

В то же время еще в понедельник, 15 июня, Совет ЕС принял новый пакет санкций против России. Он предусматривает ограничения в отношении 34 физических и 47 юридических лиц