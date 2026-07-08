Чего требуют сенаторы
Инициатива о введении жестких санкций США против России пользуется широкой двухпартийной поддержкой американских законодателей, пишет The Wall Street Journal.
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Сторонники законопроекта считают, что сегодня существует единственный способ заставить Россию серьезно отнестись к мирным переговорам с Украиной.
По их мнению, союзники должны усилить экономическое и военное давление на Москву. А для этого крайне важно, чтобы Трамп поддержал законопроект о "адских" санкциях.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Нет смысла принимать закон, если президент не готов его выполнять. Нам нужен четкий ответ: "Я с вами согласен, дайте мне этот инструмент, и я его использую",
– подчеркнул сенатор-республиканец Майк Раундс.
Однако в последние месяцы работа над законопроектом замедлилась. Хотя в начале года сенаторы сообщали, что Трамп якобы дал документу "зеленый свет".
Но фактически президент не выражает четкой публичной поддержки этих санкций. А Белый дом пытается изменить его текст, смягчив некоторые формулировки.
В свою очередь, законодатели хотят ускорить рассмотрение документа, ведь у Сената сейчас чрезвычайно насыщенный график работы, а времени для вынесения законопроекта на голосование до промежуточных выборов в ноябре остается мало.
Что предлагает законопроект
Законопроект, соавторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, был представлен еще в 2025 году. Тогда документ быстро получил поддержку около 85 сенаторов.
Он позволяет президенту США вводить вторичные санкции и пошлины до 500% против стран, которые покупают российскую нефть, газ или уран, чтобы лишить Кремль основных источников финансирования войны.
В частности, под "адские" тарифы могут попасть крупные покупатели российских энергоресурсов:
- Китай;
- Индия;
- Бразилия.
Впрочем, пока эти санкции остаются на уровне законопроекта. Хотя американские чиновники сообщают, что консультации с Белым домом продолжаются.
Таким образом, у Трампа есть мощные рычаги влияния, чтобы резко ограничить доходы России от продажи нефти и газа, но он до сих пор колеблется.
Напомним, в начале года Трамп заявил, что поддерживает законопроект Грэма и Блументаля о новых санкциях против России. Однако тогда он не хотел вводить ограничения, считая, что и действующих достаточно.