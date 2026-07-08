Чого вимагають сенатори

Ініціатива щодо жорстких санкцій США проти Росії користується широкою двопартійною підтримкою американських законодавців, пише The Wall Street Journal.

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Прихильники законопроєкту вважають, що сьогодні існує єдиний спосіб змусити Росію серйозно поставитися до мирних переговорів з Україною.

На їхню думку, союзники мають посилити економічний і військовий тиск на Москву. А для цього критично важливо, щоб Трамп підтримав законопроєкт про "пекельні" санкції.

Немає сенсу ухвалювати закон, якщо президент не готовий його виконувати. Нам потрібна чітка відповідь: "Я з вами згоден, дайте мені цей інструмент, і я його використаю",

– наголосив сенатор-республіканець Майк Раундс.

Однак останніми місяцями робота над законопроєктом сповільнилася. Хоча на початку року сенатори повідомляли, що Трамп нібито дав документу "зелене світло".

Але фактично президент не висловлює чіткої публічної підтримки цих санкцій. А Білий дім намагається змінити його текст, пом'якшивши деякі формулювання.

Своєю чергою, законодавці хочуть пришвидшити розгляд документа, адже Сенат зараз має надзвичайно насичений графік роботи, а часу для винесення законопроєкту на голосування до проміжних виборів у листопаді залишається мало.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт, співавторами якого стали республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, представили ще у 2025 році. Тоді документ швидко отримав підтримку близько 85 сенаторів.

Він дозволяє президенту США запроваджувати вторинні санкції та мита до 500% проти країн, які купують російську нафту, газ або уран, щоб позбавити Кремль основних джерел фінансування війни.

Зокрема, під "пекельні" тарифи можуть потрапити великі покупці російських енергоресурсів:

Китай;

Індія;

Бразилія.

Втім, поки ці санкції досі залишаються на рівні законопроєкту. Хоча американські чиновники повідомляють, що консультації з Білим домом тривають.

Отож, Трамп має потужні важелі впливу, аби різко обмежити доходи Росії від продажу нафти та газу, але досі вагається.

Нагадаємо, на початку року Трамп заявив, що підтримує законопроєкт Грема та Блументаля про нові санкції проти Росії. Однак тоді він не хотів запроваджувати обмеження, вважаючи, що й чинних достатньо.