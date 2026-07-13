Які санкції запровадив Європейський Союз

Мова йде про кіберзлочинність, про що повідомили на сайті Ради ЄС.

Нові санкції Євросоюзу стосуються:

співробітників російської військової розвідки;

кіберзлочинців;

самопроголошених активістів;

приватних компаній, які сприяють зусиллям Росії з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів.

Наголошується, що Євросоюз та його держави-члени засуджують зловмисну кібердіяльність Росії та використання нею кіберекосистеми, що охоплює як державних, так і недержавних суб'єктів.

У понеділок, 13 липня, ЄС викриває 16-й центр Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії як структуру, що координує діяльність низки кіберзагрозливих угруповань, зокрема TURLA.

Протягом багатьох років ФСБ здійснює широкий спектр зловмисних кібероперацій, масштаби та небезпечність яких постійно зростають,

– йдеться у заяві.

Вони спрямовані проти ЄС, його держав-членів, а також міжнародних партнерів, зокрема України.

Серед держав, які стали цілями проникнення до урядових мереж та диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури:

Франція;

Німеччина;

Польща;

Кіпр;

Нідерланди;

Австрія;

Словаччина;

Румунія;

Фінляндія.

Ба більше, Європейський Союз розширив санкційні списки проти Росії, включивши туди компанію VK, а також її дочірню інвестиційну компанію "Комунікаційна платформа", яка розробила месенджер Max. Про це вказано в офіційному журналі ЄС.

Вказується, що розробка застосунку Max здійснювалася під наглядом ФСБ, яка встановила вимоги, яких мали дотримуватися його розробники.

Таким чином, Євросоюз продовжує запроваджувати санкції проти Росії. ЄС прагне щодо дотримування відповідних міжнародних норм та міжнародного права у кіберпросторі.

Що ще відомо про санкції проти Росії

Нагадаємо, що нові санкції запровадила Велика Британія. Обмеження торкнулися 24 фізичних та юридичних осіб.

Санкції стосувалися кіберзлочинців – як у випадку з ЄС. Вони завдають удару по мережах, які підтримують агресію Кремля.