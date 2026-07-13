Хто потрапив під санкції

Нові обмеження торкнулися 24 фізичних та юридичних осіб, зокрема кіберзлочинців, які діяли через мережі, пов'язані з російськими спецслужбами, йдеться на сайті британського уряду.

Російські силовики

До санкційного списку потрапили троє посадовців Головного управління Генерального штабу ЗС за їхню роль у керівництві кібератаками Росії:

В'ячеслав Стафєєв;

Іван Сенін;

та Іван Касьяненко.

Зокрема, як йдеться у заяві уряду, кіберпідрозділ ГРУ "Підрозділ 29155" нібито співпрацював із кіберзлочинцями, щоб вербувати хакерів та кіберфахівців.

Також Лондон разом з державами ЄС офіційно поклав на Центр 16 ФСБ Росії відповідальність за кібератаку на енергомережу Польщі наприкінці 2025 року. Тоді зловмисники ледь не залишити 500 тисяч людей без електроенергії посеред зими.

Санкції проти Lumma Stealer

Велика Британія також оголосила санкції проти осіб, які стоять за шкідливою програмою Lumma Stealer. З її допомогою кіберзлочинці масово зламують електронні пристрої та викрадають конфіденційну інформацію.

За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), лише за останні пів року у країні щонайменше 2 100 людей та компаній стали жертвами Lumma Stealer.

Проєкт "Рибар"

Нові обмеження також стосуються 10 осіб, пов'язаних із компанією Rybar LLC, зокрема директорів, топменеджерів та розробників контенту.

За даними британської влади, цю медіакомпанію фінансує російська держава, а займається вона поширенням фейків про Україну, а також втручанням у вибори до Європарламенту, в Молдові та Вірменії.

Лондон наголосив, що продовжить блокуватиме діяльність осіб та компаній, які працюють в інтересах Кремля.

Ці санкції завдають удару по самому ядру кіберзлочинних мереж, які підтримують агресію російської держави. Разом із нашими партнерами Велика Британія й надалі викриватиме таку поведінку, зміцнюватиме власну стійкість і відповідатиме на гібридні загрози з боку Росії. Це не змусить нас відмовитися від підтримки України,

– підкреслила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.

Тож Британія продовжує послідовно тиснути на Москву, увівши санкції вже проти понад 3 400 осіб та організацій, які підтримують військову машину Путіна.

Зокрема, лише у червні Лондон запровадив понад 70 нових санкцій проти "тіньового флоту" Росії, ланцюгів постачання для ВПК окупантів та фінансових мереж, які допомагають їй обходити міжнародні санкції.