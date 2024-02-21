Новий пакет санкцій проти Росії: у Білому домі розкрили подробиці

У США готують новий пакет санкцій проти Росії. Його метою буде обмеження оборонної промисловості та зниження експортних можливостей країни-агресорки.

Новий пакет санкцій проти Росії

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що до кінця тижня буде представлений новий пакет санкцій проти Росії.

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Ми плануємо представити пакет санкцій наприкінці поточного тижня, що, безумовно, буде подією після трагічної загибелі Олексія Навального. Цей набір санкцій також буде представлено напередодні дворіччя війни Росії проти України,

– сказав він.

Цей пакет має охопити різні елементи російської оборонно-промислової бази і джерела доходів російської економіки. Відповідно це вплине на військовий потенціал країни.

Слід зазначити, що ці санкції доповнять уже наявну систему санкцій, яку ми формували з нашими союзниками та партнерами протягом останніх двох років,

– додав Салліван.

Джейк Салліван звернув увагу на те, що США та союзники працюють над новими санкціями у відповідь на дії Росії щодо Навального та України, а також через загрозу для міжнародного миру та безпеки.

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