Можемо отримати те, чого хотіли, – Давидюк про ідею заборони імпорту газу й алмазів з Росії

В 11 пакеті санкцій Польща пропонує ввести повну заборону імпорту російського газу та алмазів. Ідея нашого партнера є цілком логічною й правильною.

Та поки є такі країни, як Китай та Індія, які допомагають обходити санкції, сильним ударом для агресора це не стане. Так, це зменшить ціну. Вийде так, що ЄС страждають від відсутності, а Китай накачує свою і так величезну економіку. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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"Газ в Китай продається в 5 разів дешевше, ніж у найбідніший довоєнний день на європейському споті. Тоді ціна була від 1 000 до 3 000 євро. Сьогодні у Китай продають за 200 євро. Навіть Юлія Тимошенко за 200 не купляла, хоча ще 200 клала в кишеню", – відзначив політолог.

Треба підіймати градус

Загалом генерація політичних ідей у Польщі та країнах Балтії правильна. Давидюк зауважує, що треба думати не лише про те, як заборонити експорт російського газу, а так, щоб він не мав санкційних шпаринок виходу.

"Індія заробила на цьому десятки мільярдів доларів. Треба подумати, як обрізати Індію та Китай, і тоді це все запрацює як єдиний потужний організм", – каже Давидюк.

Політолог навів приклад Італії, яка була вкрай залежною від Росії, проте нещодавно відрапортувала про повну незалежність від її газу. Зараз там будуються NLG-термінали, куди стікатимемся газ зі всього світу, його скраплюватимуть і заливатимуть у свою систему. Країна не залежатиме ні від Лівії, ні від Алжиру, ні від Норвегії, ні від Росії.

З середини 50-х років Італія була максимально залежною від російського газу. Путін впливав на внутрішню політику, але цього старого грача обіграли молоді політики – і Джорджа Мелоні, і багато інших. Поки він бігав за пристарілим мачо Сільвіо Берлусконі, молодь обіграла його!

– акцентує Давидюк.

Треба визнати, що це талановиті, позитивні й класні італійські політики, які допомагають Італії бути стабільною, лідерською і стояти на своїх цінностях. Тому Італія сьогодні не менший лідер Європейського союзу, ніж Німеччина та Франція, хоча постійно вибудовувався цей двоїстий союз, але вже другий прем'єр-міністр стоїть на жорстких проукраїнських та проєвропейських позиціях.

А якщо Італія відбудувала свою газову незалежність, то решті Європі – раз плюнути. Німеччина вже давно заявила про це. Лише в Емануеля Макрона залишився сентимент, і незрозуміло, з чим він пов'язаний.

Це точно не політика, це точно не бізнес. Можливо, щось особисте його пов'язує з Владіміром Путіним та Сі Цзіньпінем. Можливо, він любить, щоб жорстка чоловіча рука керувала його політикою,

– говорить політолог.

Насправді лише Франція залишилася з тих проросійських та прокитайських країн, які готують таємні союзи та мири. А нам таке – точно не потрібно.

"Нехай він залишить ці союзи для своїх пенсіонерів, для яких він заготував не найкращу пенсійну реформу. Його власна пенсійна реформа краща, собі він назбирав нормально. Його подарунки Бріджит (дружина Макрона – 24 Канал) у вигляді каблучок та сережок будуть дорожчі, ніж річні пенсії французів. Чомусь про це він говорити не хоче", – зауважує Давидюк.

Відтак потрібно підтримувати Польщу і нагнітати це питання. Інколи ми підіймаємо політичний градус, аби отримати щось середнє, чого ми давно хотіли.

"Наприклад, нагнітання повної заборони експорту російського газу може призвести до постачання F-16. Здавалося б, формула складна і нелогічна, та інколи так працює. Якщо пропонують – потрібно брати", – підсумував Микола Давидюк.

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