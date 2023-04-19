Можем получить то, чего хотели, – Давыдюк об идее запрета импорта газа и алмазов из России

В 11 пакете санкций Польша предлагает ввести полный запрет на импорт российского газа и алмазов. Идея нашего партнера вполне логична и правильна.

Но пока есть такие страны, как Китай и Индия, которые помогают обходить санкции, сильным ударом для агрессора это не станет. Да, это снизит цену. Но получится так, что Евросоюз страдает от отсутствия газа, а Китай накачивает свою и без того огромную экономику. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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"Газ в Китай продается в 5 раз дешевле, чем в беднейший довоенный день на европейском споте. Тогда цена была от 1 000 до 3 000 евро. Сегодня в Китай продают за 200 евро. Даже Юлия Тимошенко за 200 не покупала, хотя еще 200 клала в карман", – отметил политолог.

Нужно поднимать политический градус

В целом генерация политических идей в Польше и странах Балтии верна. Давидюк отмечает, что нужно думать не только о том, как запретить экспорт российского газа, но и о том, чтобы у него не было санкционных щелей выхода.

"Индия заработала на этом десятки миллиардов долларов. Надо подумать, как обрезать Индию и Китай, и тогда это все заработает как единственный мощный организм", – говорит Давидюк.

Политолог привел пример Италии, которая была крайне зависима от России, однако недавно отрапортовала о полной независимости от ее газа. Сейчас там строятся NLG-терминалы, куда будем стекаться газ со всего мира, его будут сжигать и заливать в свою систему. Страна не будет зависеть ни от Ливии, ни от Алжира, ни от Норвегии, ни от России.

С середины 50-х годов Италия была максимально зависима от российского газа. Путин влиял на внутреннюю политику, но этого старого грача обыграли молодые политики – и Джорджа Мэлони, и многие другие. Пока он бегал за престарелым мачо Сильвио Берлускони, молодежь обыграла его!

– акцентирует Давидюк.

Надо признать, что это талантливые, позитивные и классные итальянские политики, помогающие Италии быть стабильной, лидерской и стоять на своих ценностях. Поэтому Италия сегодня не меньше лидер Европейского Союза, чем Германия и Франция, хотя постоянно выстраивался этот двойственный союз, но уже второй премьер-министр стоит на жестких проукраинских и проевропейских позициях.

А если Италия отстроила свою газовую независимость, то остальной Европе – раз плюнуть. Германия уже давно заявила об этом. Только у Эммануэля Макрона остался сентимент, и непонятно, с чем он связан.

Это точно не политика, это точно не бизнес. Возможно, что-то личное связывает его с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Возможно, он любит, чтобы жесткая мужская рука руководила его политикой,

– говорит политолог.

На самом деле, только Франция осталась из тех пророссийских и прокитайских стран, которые готовят тайные союзы и миры. А нам такое – точно не нужно.

"Пусть он покинет эти союзы для своих пенсионеров, для которых он заготовил не лучшую пенсионную реформу. Его собственная пенсионная реформа лучше, себе он насобирал нормально. Его подарки Бриджит (жена Макрона – 24 Канал) в виде колец и сережек будут дороже, чем годовые пенсии французов. Почему-то об этом он говорить не хочет", – отмечает Давидюк.

Следовательно, нужно поддерживать Польшу и нагнетать этот вопрос. Иногда мы поднимаем политический градус, чтобы получить нечто среднее, чего мы давно хотели.

"Например, нагнетание полного запрета на экспорт российского газа может привести к поставкам F-16. Казалось бы, формула сложная и нелогичная, но иногда так работает. Если предлагают – нужно брать", – подытожил Николай Давыдюк.

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