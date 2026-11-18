Російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні санкції нібито не шкодять економіці країни-агресорки. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні різко відповів на вихваляння глави Кремля.

Що Карні нагадав Путіну

Карні розкритикував слова Путіна про нібито неефективність санкцій, які той озвучив під час виступу на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, пише The Guardian.

Путін може запитати свої фінансові установи, може запитати своїх друзів-олігархів, може запитати своїх хокеїстів, чи справді санкції залишилися в минулому. Думаю, він дізнається, що вони цілком реальні й боляче б'ють,

– заявив Карні журналістам.

Канадський прем'єр також звинуватив російського диктатора в неправдивих твердженнях про ситуацію в країні.

Володимир Путін не вперше бреше про ситуацію на місцях. Санкції цілком реальні, і їхній тиск посилюватиметься, доки триватиме ця війна,

– наголосив Карні.

Що Путін заявив про західні санкції

Перед цим Путін стверджував, що санкції Заходу, мита та експортні обмеження нібито вже не здатні зупинити розвиток або зруйнувати економіку країни.

Традиційні інструменти економічного домінування та фактичного примусу значною мірою вичерпали себе, втративши більшу частину своєї здатності залякувати,

– заявив диктатор.

Карні натомість дав зрозуміти, що Канада не планує послаблювати тиск на Москву.

Зауважте! Раніше Карні заявляв, що не бойкотуватиме спільне фотографування з Путіним із поваги до Китаю, який є господарем саміту АТЕС. Однак він сказав, що якби опинився поруч із главою Кремля, то чітко озвучив би позицію Канади.

Нагадаємо, 9 листопада 2026 року Канада оголосила про нові санкції проти 38 організацій та 24 фізичних осіб, які, за оцінкою уряду, допомагають Кремлю вести війну проти України. Під санкції потрапили структури, пов'язані з російським оборонно-промисловим комплексом, кіберзлочинністю та обходом фінансових обмежень.