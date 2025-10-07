Закінчується не лише пальне: як західні санкції проти Росії б'ють по всіх фронтах
- Санкції Заходу призвели до зростання дефіциту пального в Росії, що викликало підвищення цін на бензин та дизель на АЗС.
- Росія змушена імпортувати морепродукти через проблеми в рибній галузі, а найбільший виробник сільськогосподарської техніки планує скоротити виробництво.
Санкції країн Заходу, уведені проти Москви за вторгнення в Україну, б'ють по різних галузях російської економіки. Дефіцит росте не лише в енергетичному секторі, а купівельна спроможність росіян тим часом падає.
Як санкції б'ють по Росії?
Проблеми торкнулися навіть видобутку риби. Будучи морською країною, Росія нині змушена імпортувати морепродукти. Зокрема, постачання риби з Туреччини зросли у грошовому вираженні на 10% за останні 8 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також ЄС готує зупинку "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі, – ОП
- Сільське господарство
Проблеми фіксують і у найбільшого виробника сільськогосподарської техніки в Росії. Компанія "Ростсельмаш" планує у 2025-му скоротити виробництво машин на 30% у ручному вимірі.
- Енергетичний сектор
Тим часом по всій країні збільшується дефіцит пального, а в результаті суттєво підскочили ціни на нього. Другий тиждень поспіль росте вартість моторного палива на АЗС столиці.
- Бензин марки Аі-92 подорожчав на 43 копійки та сягнув позначки у 60,4 рубля за літр.
- Паливо Аі-95 за тиждень піднялося в ціні на 39 копійок і наразі коштує 66,65 рубля за літр.
Дизель також здорожчав на 35 копійок – до 71,8 рубля за літр.
- Кредити та житло
Через кризу, викликану санкціями, все більше росіян не можуть дозволити собі придбання житла та автомобіля.
- У Москві за 3 квартал 2025 року продажі новобудов впали до мінімуму за 12 років.
- А в Санкт-Петербурзі введення житла у експлуатацію зменшилося на 17 % за 9 місяців року.
- Калінінградський "Автотору довелося скоротити випуск автівок через падіння попиту. У 2024 році завод випустив утричі менше від запланованого обсягу.
Натомість великі російські банки намагаються підзаробитися на зубожінні населення та нав'язують клієнтам страхові програми за завищеними цінами, які подекуди перевищують їх реальну вартість у 3-18 разів. При цьому найчастіше такі продукти пропонують, коли росіяни оформлюють звичайні споживчі кредити.
Важливо! На фоні санкцій економічна активність підприємств у Росії швидко падає. За даними Центру протидії дезінформації, у промисловості спад триває вже четвертий місяць поспіль, тоді як у сфері послуг фіксують найгірший показник індексу IPM з грудня 2022 року.
Які санкції проти Росії плануються?
Водночас країни Заходу планують посилювати економічний тиск на Росію та запроваджують нові санкції. Зокрема, Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії 19 вересня цього року. Нові обмеження охоплюють банки, енергетичні компанії та криптобіржі.
Серед ключових заходів пакету – заборона на імпорт російського скрапленого газу на ринок ЄС та зниження граничної ціни на нафту, що транспортується морським шляхом, до 47,6 долара за барель. Під санкції також потрапили 118 суден із так званого "тіньового флоту" Росії.
А президент США Дональд Трамп повідомив про можливість запровадження додаткових жорстких мит проти Росії, якщо війна проти України не припиниться, зазначивши при цьому, що такі заходи мають отримати підтримку європейських країн