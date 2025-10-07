Санкції країн Заходу, уведені проти Москви за вторгнення в Україну, б'ють по різних галузях російської економіки. Дефіцит росте не лише в енергетичному секторі, а купівельна спроможність росіян тим часом падає.

Як санкції б'ють по Росії?

Проблеми торкнулися навіть видобутку риби. Будучи морською країною, Росія нині змушена імпортувати морепродукти. Зокрема, постачання риби з Туреччини зросли у грошовому вираженні на 10% за останні 8 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Сільське господарство

Проблеми фіксують і у найбільшого виробника сільськогосподарської техніки в Росії. Компанія "Ростсельмаш" планує у 2025-му скоротити виробництво машин на 30% у ручному вимірі.

Енергетичний сектор

Тим часом по всій країні збільшується дефіцит пального, а в результаті суттєво підскочили ціни на нього. Другий тиждень поспіль росте вартість моторного палива на АЗС столиці.

Бензин марки Аі-92 подорожчав на 43 копійки та сягнув позначки у 60,4 рубля за літр.

Паливо Аі-95 за тиждень піднялося в ціні на 39 копійок і наразі коштує 66,65 рубля за літр.

Дизель також здорожчав на 35 копійок – до 71,8 рубля за літр.

Кредити та житло

Через кризу, викликану санкціями, все більше росіян не можуть дозволити собі придбання житла та автомобіля.

У Москві за 3 квартал 2025 року продажі новобудов впали до мінімуму за 12 років.

А в Санкт-Петербурзі введення житла у експлуатацію зменшилося на 17 % за 9 місяців року.

Калінінградський "Автотору довелося скоротити випуск автівок через падіння попиту. У 2024 році завод випустив утричі менше від запланованого обсягу.

Натомість великі російські банки намагаються підзаробитися на зубожінні населення та нав'язують клієнтам страхові програми за завищеними цінами, які подекуди перевищують їх реальну вартість у 3-18 разів. При цьому найчастіше такі продукти пропонують, коли росіяни оформлюють звичайні споживчі кредити.

Важливо! На фоні санкцій економічна активність підприємств у Росії швидко падає. За даними Центру протидії дезінформації, у промисловості спад триває вже четвертий місяць поспіль, тоді як у сфері послуг фіксують найгірший показник індексу IPM з грудня 2022 року.

Які санкції проти Росії плануються?