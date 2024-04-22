Обмеження російського тіньового флоту: які нові санкції пропонує Швеція

Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії передбачатиме заходи щодо протидії тіньовим танкерам, які незаконно транспортують російську нафту в обхід санкцій. Також увага буде звернена на заборону імпорту скрапленого газу.

Що відомо про 14-й пакет санкцій

Нині обговорення пакета 14-го пакету санкцій знаходиться на ранній стадії. Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

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Прийняття 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей. Ми подбаємо про те, щоб включити заборону на імпорт зрідженого природного газу, а також заходи щодо обмеження російського тіньового флоту,

– сказав Більстрем.

Як зазначав раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пакет санкцій включатиме широкий перелік обмежувальних заходів. В основному, увага буде зосереджена на боротьбі з обходом санкцій, у тому числі й на морському секторі. Адже Росія продовжує порушувати верхній кордон цін на експорт нафти.

Танкерів Росії для перевезення нафти стало менше