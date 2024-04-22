Обмеження російського тіньового флоту: які нові санкції пропонує Швеція
Джерело:Reuters
Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії передбачатиме заходи щодо протидії тіньовим танкерам, які незаконно транспортують російську нафту в обхід санкцій. Також увага буде звернена на заборону імпорту скрапленого газу.
Що відомо про 14-й пакет санкцій
Нині обговорення пакета 14-го пакету санкцій знаходиться на ранній стадії. Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.
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Прийняття 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей. Ми подбаємо про те, щоб включити заборону на імпорт зрідженого природного газу, а також заходи щодо обмеження російського тіньового флоту,
– сказав Більстрем.
Як зазначав раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пакет санкцій включатиме широкий перелік обмежувальних заходів. В основному, увага буде зосереджена на боротьбі з обходом санкцій, у тому числі й на морському секторі. Адже Росія продовжує порушувати верхній кордон цін на експорт нафти.
Танкерів Росії для перевезення нафти стало менше
- Ситуація на ринку нафти для Росії в останні місяці значно погіршилась. Усе через посилення санкцій з боку США за порушення цінової стелі. Йдеться про тіньовий флот Росії, за допомогою якого продовжують перевозити нафту.
- З 10 жовтня 2023 року приблизно половина суден з цього флоту перестали використовувати для транспортування чорного золота. За даними Bloomberg, з 50 танкерів, які потрапили до санкційного списку, приблизно половину припинили використовувати для транспортування нафти.
- Загалом 21 танкер не завантажував нафту після потрапляння під дію санкцій. Ще сім не доставляли вантажі й до запровадження обмежень (вони стоять порожні), а три, цілком ймовірно, невдовзі завантажать нафтою.