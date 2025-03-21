Угорщина надалі зможе купувати російський газ: США виключили країну із санкцій

США продовжили для Угорщини виключення із санкцій проти російського "Газпромбанку". Тож країна може надалі платити за постачання газу з Росії. Угорщина може закупляти паливо до травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VG. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на пресконференції в Анкарі розповів, що країну звільнили від санкцій російського банку у грудні.

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Угорщині дозволили платити за російський газ

Санкції проти російського"Газпромбанку" ввів колишній президент США Джо Байден. Наразі цей його указ анульований. Угорщина отримала чергове звільнення від санкцій проти фінустанови країни, від якої отримує газ.

Відтак країна може купувати російський газ без збоїв до травня за допомогою банку "Газпромбанк", що перебуває під санкціями США. Разом з Угорщиною санкції припинили діяти в Туреччині.

На думку угорського уряду, якби постачання російського газу до країни зупинилося, то це поставило б під загрозу енергетичну її енергетичну безпеку, оскільки брати паливо з інших джерел неможливо.

Зауважимо! Російський "Газпромбанк" є каналом платежів за енергоносії. США наклала санкції на його роботу в Європі, щоб чинити економічний тиск на Росію шляхом припинення продажу газу.

Нагадаємо, Угорщина блокує рішення про продовження санкцій проти Росії на засіданні Ради ЄС. Представники говорять, що існує необхідність збільшити час для переговорів між Росією та США. Тоді ж Сіярто зробив заяву, що на Угорщину здійснюється тиск, аби та дала згоду на продовження санкцій.