"Замість покарання, ми її збагачуємо": в ЄС закликали ввести санкції проти російського зерна

Євродепутати закликали Єврокомісію запровадити санкції проти російських агротоварів, які все ще поступають на внутрішній ринок ЄС. Водночас Єврокомісія розпочала аналіз впливу цих потоків на європейських фермерів. Деталі передає кореспондентка 24 Каналу з пленарної сесії в Страсбурзі.

Євродепутати виступили проти імпорту з Росії та Білорусі

Більшість євродепутатів, які взяли участь у дебатах, виступили за запровадження санкцій проти російських та білоруських продовольчих продуктів. Європарламентарі кажуть, що будь-яка торгівля з Росією має бути зупинена і не важливо, що саме продає Росія.

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За словами євродепутата від Renew Europe Пятраса Ауштрявічуса, Росія та Білорусь продали 1,5 мільйона тонн зерна на внутрішній ринок ЄС минулого року.

Виручені кошти слугують військовим цілям агресорів, зрештою, проти українців і всіх нас. (...) Ми дозволяємо агресорам продовжувати погіршувати становище наших фермерів, створюючи недобросовісну цінову конкуренцію. Ми повинні якнайшвидше зупинити імпорт зерна та інших російських та білоруських товарів і харчових продуктів на ринок ЄС,

– сказав євродепутат.

Польський депутат від ЄНП Анджей Галіцький із трибуни Європарламенту закликав єврокомісара з питань агрокультури Януша Войцеховського піти у відставку. На його думку, він також відповідальний за кризу, яка сталась в агросекторі ЄС. Галіцький розкритикував відсутність санкцій проти Росії, у той час, коли європейські фермери не можуть продати свій товар.

Те, що ми спостерігаємо зараз, це зростання імпорту харчових продуктів і товарів з Росії та Білорусі, а також демпінг цін,

– сказав він.

Євродепутат навів статистичні дані. Зокрема, Іспанія, Італія та Німеччина збільшили імпорт російського зерна на 40%, в той час, як у Нідерландах зафіксували приріст на 70%. Анджей Галіцький закликав Єврокомісію ввести миттєве ембарго на російські товари.

Німецька євродепутатка від "Зелених" Віола фон Крамон нагадала, як європейські фермери висипали українське зерно, в той час, як держави-члени продовжують закуповувати ті ж зернові продукти в Росії.

Гроші говорять, і вони говорять так голосно, що раптово ми не чуємо ні європейських фермерів, ні обстрілів українських цивільних. Замість покарання Росії, ми збагачуємо її, замість дистанціювання, ми створюємо нові харчові залежності. Заборонімо раз і назавжди - усі сільськогосподарські продукти з Росії та Білорусі зараз,

– закликала фон Крамон.

Єврокомісія аналізує вплив російських товарів

На цей час ЄК не висувала пропозицій щодо можливого бану російських продовольчих продуктів. За словами єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоханссон, Єврокомісія нині активно стежить за імпортом російських агротоварів, зокрема і зерна, до окремих держав-членів ЄС. В ЄК аналізують вплив російського та білоруського експорту на європейських фермерів.

Комісія уважно стежить за російським та білоруським імпортом до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатиме доцільними, щоб уникнути дестабілізації зернових ринків ЄС через імпорт з Росії та Білорусі,

– сказала Йоханссон.

Єврокомісарка нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії. Однак, обмеження спеціально не застосовували проти агропродовольчих товарів з метою не допустити збільшення цін на зерно на глобальному півдні.