Відновлення санкцій проти Венесуели: про що попередили США

Венесуела продовжує знаходитись під санкціями. Першочергово через відсутність демократичних виборів.

Чому можуть поновити санкції

18 квітня можуть бути відновлені нафтові санкції проти Венесуели. Таку позицію висловила адміністрація Байдена.

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Рішення американців пов'язане з діями президента Венесуели Ніколаосом Мадуро. Теперішня політика можновладця саботує проведення вільних виборів.

У випадку, якщо Мадуро відмовиться виконувати домовленості, США може не продовжити свою ліцензію, пов'язану з частковим послабленням санкцій. Варто зазначити, що термін дії угоди спливає сьогодні – після опівночі четверга 17 квітня (за східним часом).

Про які санкції йдеться

США утвердили послаблення санкцій для членів ОПЕК на 6 місяців (з жовтня 2023 року). Договір було укладено після домовленостей уряду Венесуели та місцевої опозиції про вільні вибори.

Рішення про послаблення санкцій прийняте в рамках політики Байдена. Американський президент висловив бажання налагодити співпрацю з урядом Мадуро. Станом на тепер, венесуельське керівництво виконало лише частину домовленостей.

Розуміємо, що поновлення санкцій проти Венесуели може негативно вплинути на світовий ринок нафти, ціна на сировину зростатиме. Також вагомою проблемою будуть венесуельські мігранти, які прибуватимуть до американо-мексиканського кордону.