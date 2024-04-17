Чому зросло споживання електроенергії

Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії почало стрімко зростати. Проте, після низки ракетних ударів по енергетиці України в "Укренерго" немає можливості додатково включити 3-4 блоки на теплових енергостанціях, які необхідні для покриття потреби.

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Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян,

– йдеться у повідомленні.

Щобільше, вже вчора, 16 квітня, у енергосистемі був наявний дефіцит. Для підтримки балансу, "Укренерго" залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Загальний обсяг аварійної допомоги – 400 Мегават-година.

Зауважте! Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергомісткими приладами із 19:00 до 22:00.

Що відомо про стан енергосистеми

Також в "Укренерго" повідомили про те, що: