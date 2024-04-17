Чому зросло споживання електроенергії
Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії почало стрімко зростати. Проте, після низки ракетних ударів по енергетиці України в "Укренерго" немає можливості додатково включити 3-4 блоки на теплових енергостанціях, які необхідні для покриття потреби.
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Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян,
– йдеться у повідомленні.
Щобільше, вже вчора, 16 квітня, у енергосистемі був наявний дефіцит. Для підтримки балансу, "Укренерго" залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Загальний обсяг аварійної допомоги – 400 Мегават-година.
Що відомо про стан енергосистеми
Також в "Укренерго" повідомили про те, що:
- На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Атомні електростанції продовжують свою планову ремонтну кампанію.
- Знеструмлено 423 населених пунктів.
- Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
- Через технологічні порушення є знеструмлення: у Сумській, Чернігівській областях.