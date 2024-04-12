Чи будуть блекаути в Україні

Таким чином, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що знову поновилися масовані атаки з боку Росії на енергетичну систему України, тому усім потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв: як весною, так і влітку.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Війна триває, й атаки не закінчилися. Відповідно відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч, але з точки зору впливу цих атак на систему.

Водночас під час розмови з 24 Каналом, директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян розповіла, що попри масовані удари, нині диспетчерський центр "Укренерго" не вводив ніяких аварійних обмежень електропостачання для споживачів в усіх регіонах України. Окрім Харківщини, де ситуація найскладніша.

До чого готуватися українцям

За словами міністра, йому досить часто задавали питання про те, до чого варто готуватися українцям. Він запевнив, що зі свого боку міністерство зробить усе можливе, однак підготовка громадян теж не буде лишньою.

Мене тоді питали, чи купувати генератори, чи треба павербанки. І я завжди казав, коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв,

– додав Галущенко.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, що Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області. Окрім цього, 11 квітня була знищена Трипільська ТЕС, через що система втратила частину потужності.

Зауважте! Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Разом з цим, в "Укренерго" просять споживачів більш ощадливо споживати електроенергію для уникнення відключень світла: