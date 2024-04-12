Будут ли блэкауты в Украине

Таким образом, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что снова возобновились массированные атаки со стороны России на энергетическую систему Украины, поэтому всем нужно готовиться к любым сценариям: как весной, так и летом.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Война продолжается, и атаки не закончились. Соответственно ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, но с точки зрения влияния этих атак на систему.

В то же время во время разговора с 24 Каналом, директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что несмотря на массированные удары, сейчас диспетчерский центр "Укрэнерго" не вводил никаких аварийных ограничений электроснабжения для потребителей во всех регионах Украины. Кроме Харьковщины, где ситуация самая сложная.

К чему готовиться украинцам

По словам министра, ему довольно часто задавали вопрос о том, к чему стоит готовиться украинцам. Он заверил, что со своей стороны министерство сделает все возможное, однако подготовка граждан тоже не будет лишней.

Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, или надо павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому надо быть готовыми к любым сценариям,

– добавил Галущенко.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, что Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области. Кроме этого, 11 апреля была уничтожена Трипольская ТЭС, из-за чего система потеряла часть мощности.

Заметьте! Пока в "Укрэнерго" надеются, что ограничение потребления электроэнергии вводить не придется.

Вместе с этим, в "Укрэнерго" просят потребителей более экономно потреблять электроэнергию во избежание отключений света: