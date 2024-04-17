Почему могут возобновить санкции

18 апреля могут быть восстановлены нефтяные санкции против Венесуэлы. Такую позицию высказала администрация Байдена.

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Решение американцев связано с действиями президента Венесуэлы Николаосом Мадуро. Нынешняя политика чиновника саботирует проведение свободных выборов.

В случае, если Мадуро откажется выполнять договоренности, США может не продлить свою лицензию, связанную с частичным ослаблением санкций. Стоит отметить, что срок действия соглашения истекает сегодня – после полуночи четверга 17 апреля (по восточному времени).

О каких санкциях идет речь

США утвердили ослабление санкций для членов ОПЕК на 6 месяцев (с октября 2023 года). Договор был заключен после договоренностей правительства Венесуэлы и местной оппозиции о свободных выборах.

Решение об ослаблении санкций принято в рамках политики Байдена. Американский президент выразил желание наладить сотрудничество с правительством Мадуро. По состоянию на теперь, венесуэльское руководство выполнило лишь часть договоренностей.

Понимаем, что возобновление санкций против Венесуэлы может негативно повлиять на мировой рынок нефти, цена на сырье будет расти. Также весомой проблемой станут венесуэльские мигранты на американо-мексиканской границе.