Санкції не працюють: Росія отримує великі прибутки від нафти

Росія продовжує отримувати надходження в бюджет, попри санкції Заходу. Це дозволяє країні-агресору продовжувати фінансувати війну в Україні.

Бюджет стабільно росте

Дані російського бюджету свідчать про те, що попри західні санкції, країна продовжує отримувати значні прибутки, зокрема, від продажу нафти. Потік надходжень у бюджет зростає вже кілька місяців поспіль, як у рублях, так і в доларах.

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Ці дані ставлять під питання потребу країн Великої сімки, особливо США та Європи, вжити більш агресивних дій, щоб позбавити країну-агресора нафтових надходжень.

Досі ключовим інструментом стримування цього фінансування було обмеження ціни, яке не дозволяло західним фірмам допомагати в транспортуванні російської нафти, якщо вона коштувала понад 60 доларів за барель.

Що впливає на ріст доходів

Дослідження цього тижня показало, що майже кожен морський вантаж перевищив поріг минулого місяця.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів, валовий дохід від трьох основних джерел оподаткування нафтодоларів збільшився майже вдвічі з квітня по жовтень і склав понад 13 мільярдів доларів минулого місяця.

Жовтневий прибуток перевищив прибутки будь-якого окремого місяця 2021 року. На ці показники не вплинуло навіть вирахування значних виплат субсидій нафтопереробній промисловості країни, які підскочили до 2 – 3 мільярдів доларів у серпні та вересні.

Чому санкції не діють

У жовтні російські нафтопереробники не отримали жодних субсидій на внутрішні поставки палива, що сприяло суттєвому стрибку чистих нафтових надходжень Росії за місяць.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що наступна фаза санкцій буде спрямована на збільшення витрат, які Росія повинна платити, щоб зберегти постачання.

Та попри санкції до судноплавних компаній і суден, які перевозять нафту, Росія знаходить виходи й нарощує тіньовий флот для поставок.

На початку повномасштабного вторгнення обмеження цін на російську нафту призвело до дефіциту в бюджеті на 25 мільярдів доларів. Але країна-агресор швидко усунула ці наслідки, відмовившись від європейських перевезень і нарощуючи тіньовий флот.

Крім того, різке знецінення рубля в останні місяці також сприяло збільшенню доходів від продажу нафти, номінованих в іноземній валюті.

Що робить Захід

Щоб збільшити витрати Росії, Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ять танкерів за перевищення цінового ліміту. Воно також попросило судноплавні компанії надати інформацію про понад сотню танкерів, які перевозили російську нафту.

А ЄС, своєю чергою, намагається ускладнити продаж танкерів, бенефіціарами яких є європейці.

Важливо! Майже 30% постачання російської нафти в жовтні були пов'язані з різними організаціями "Великої сімки". Відтак, майже всі російські морські вантажі в жовтні були закуплені понад ліміт.

Загалом Кремль витратив мільярди доларів на свій флот, страхування та загалом "альтернативну екосистему для продажу нафти без участі G7".