США готують санкції без попередження: хто ризикує через зв'язки з Іраном

США посилили тиск на Іран та попередили іноземні банки про жорсткі обмеження. Компанії, які продовжать підтримувати Тегеран, можуть отримати санкції без попереднього повідомлення.

Кого стосуються нові обмеження

Попередження у межах кампанії "Операція "Економічний ізгой" (Operation Economic Outcast) оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

В OFAC заявили, що фінустанови за межами США, які співпрацюватимуть із підсанкційними іранськими банками, можуть бути покарані негайно.

Іноземні фінансові установи, які продовжують здійснювати операції з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, можуть стати об’єктом санкцій у будь-який момент,

– йдеться в офіційному попередженні.

Американське відомство закликає такі установи негайно припинити відповідну діяльність та розірвати пов'язані з нею відносини.

У Міністерстві фінансів США наголосили, що під удар потраплять усі, хто сприяє доступу Тегерана до світової фінансової системи. Це стосується надання послуг:

іранським банкам;

їхнім дочірнім компаніям;

або філіям у третіх країнах.

Порушники ризикують бути повністю відключеними від доларової системи та втратити доступ до кореспондентських рахунків у США.

Окрім того, якщо операції, пов'язані з Іраном, призведуть до порушення американських санкцій фінансовими установами або іншими особами у США, іноземним банкам можуть загрожувати цивільні та кримінальні заходи примусового виконання.

Які рішення передували цьому кроку

Вашингтон послідовно обмежує фінансові мережі, які допомагають фінансувати тероризм та війну. Нагадаємо, раніше, 1 жовтня, американський Мінфін завдав удару по російській тіньовій платіжній мережі A7, яку Іран використовував для своїх потреб.

Ця створена в Росії система маскувала мільярдні платежі під звичайні бізнес-операції, використовуючи підроблені документи. Загальний обсяг її операцій перевищив 91,5 мільярда доларів, що становило близько 13% зовнішньоторговельних операцій країни-агресорки за минулий рік.