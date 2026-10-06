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6 жовтня, 11:00
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США готують санкції без попередження: хто ризикує через зв'язки з Іраном

Ірина Гайдук

США посилили тиск на Іран та попередили іноземні банки про жорсткі обмеження. Компанії, які продовжать підтримувати Тегеран, можуть отримати санкції без попереднього повідомлення.

Кого стосуються нові обмеження 

Попередження  у межах кампанії "Операція "Економічний ізгой" (Operation Economic Outcast) оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

В OFAC заявили, що фінустанови за межами США, які співпрацюватимуть із підсанкційними іранськими банками, можуть бути покарані негайно.

Іноземні фінансові установи, які продовжують здійснювати операції з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, можуть стати об’єктом санкцій у будь-який момент, 
– йдеться в офіційному попередженні.

Американське відомство закликає такі установи негайно припинити відповідну діяльність та розірвати пов'язані з нею відносини.

У Міністерстві фінансів США наголосили, що під удар потраплять усі, хто сприяє доступу Тегерана до світової фінансової системи. Це стосується надання послуг: 

  • іранським банкам;
  • їхнім дочірнім компаніям;
  • або філіям у третіх країнах.

Порушники ризикують бути повністю відключеними від доларової системи та втратити доступ до кореспондентських рахунків у США.

Окрім того, якщо операції, пов'язані з Іраном, призведуть до порушення американських санкцій фінансовими установами або іншими особами у США, іноземним банкам можуть загрожувати цивільні та кримінальні заходи примусового виконання.

Які рішення передували цьому кроку 

Вашингтон послідовно обмежує фінансові мережі, які допомагають фінансувати тероризм та війну. Нагадаємо, раніше, 1 жовтня, американський Мінфін завдав удару по російській тіньовій платіжній мережі A7, яку Іран використовував для своїх потреб.

Ця створена в Росії система маскувала мільярдні платежі під звичайні бізнес-операції, використовуючи підроблені документи. Загальний обсяг її операцій перевищив 91,5 мільярда доларів, що становило близько 13% зовнішньоторговельних операцій країни-агресорки за минулий рік. 

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