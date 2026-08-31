США планує посилювати економічний тиск на Іран: Бессент зробив заяву

Міністерство фінансів США, ймовірно, щотижня запроваджуватиме нові вторинні санкції проти Ірану. Вони будуть прямовані на посилення економічного тиску.

Що відомо про плани США щодо Ізраїлю

Причому спочатку увагу буде зосереджено на банках, про що заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, як пише Reuters.

У п’ятницю, 29 серпня, США запровадили санкції проти філій єгипетського Banque Misr в Об’єднаних Арабських Еміратах через їхні ймовірні фінансові зв’язки з Іраном. Зокрема, Скотт Бессент повідомив, що наступним кроком може стати повне відключення певної установи від фінансової системи, що працює на основі долара.

Ви щотижня бачитимете набагато більше таких заходів,

– сказав Бессент напередодні зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20.

Він зазначив, що США планують починати з банків та говорити їм, що "неприпустимо мати іранські гроші та допомагати режиму". Міністр фінансів США додав, що має намір донести цю позицію до міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20, закликавши їх розірвати економічні зв’язки з Іраном, інакше вони можуть зіткнутися з вторинними санкціями.

Минулого тижня Міністерство фінансів США розпочало цю кампанію, названу операцією "Економічний вигнанець" (англійською – Operation Economic Outcast).

Не може бути жодних витоків. Ви або з нами, або з іранцями,

– зробив заяву Бессент.

Водночас він сказав, що не погоджується з деякими критиками, які вважають, що санкції проти Ірану не будуть успішними без запровадження вторинних санкцій проти китайських компаній. За його словами, більшість закупівель Китаєм іранської нафти було припинено через блокаду США іранських портів, а обсяги іранської нафти, що зберігається в танкерах, скорочуються.

Нагадаємо, що США дійсно запровадили санкції проти філій єгипетського Banque Misr. Міністерство фінансів США заявило, що вирішило відключити філії в ОАЕ від доларових операцій.

Зокрема, медіа писали, що Сполучені Штати тиснуть на Іран з метою повернути країну до перемовин.