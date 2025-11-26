Сербія готується забрати контроль над російським НПЗ, який задушили санкції США

Єдиний нафтопереробний завод у Сербії постраждав через санкції США проти Москви, оскільки частково належить російським компаніям. Тепер сербська влада готується взяти підприємство під державний контроль.

Що планує влада Сербії?

Парламент Сербії хоче внести поправку до закону про бюджет, яка дозволить державі забрати у власність нафтову компанію NIS, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спікер сербського парламенту Ана Брнабич заявила, що депутати у середу після обіду або в четвер розпочнуть розгляд поправок до бюджетного закону, який підготувала правляча Сербська прогресивна партія.

Одна з поправок, яку буде внесено, передбачатиме можливість того, що в певний момент ми переберемо NIS,

– зазначила Брнабич.

Раніше президент Сербії Александер Вучич звернувся до російських власників NIS – "Газпрому" та "Газпром нефті":

Глава держави дав росіянам 50 днів на те, щоб продати їхні частки у єдиному НПЗ Сербії.

В іншому випадку він пригрозив забрати операції заводу під контроль держави. Разом з тим Сербія, мовляв, готова викупити акції заводу у Росії.

Важливо! "Газпром нефть" володіє 44,9% НПЗ Сербії. Ще 11,3% акцій NIS знаходяться у власності "Газпрому". Сербія має частку у розмірі 29,9%, а решта акцій розподілені між дрібними власниками.

Що відомо про роботу заводу?

Днем раніше стало відомо, що завод NIS припинить свою роботу через 4 дні через відсутність постачань сировини. Адже через санкції США хорватська компанія Janaf зупинила постачання нафти до НПЗ, пише Reuters.

У компанії пояснили, що НПЗ переведуть у режим "гарячого резерву". Це дозволить оперативно відновити нафтопереробку, коли імпорт нафти відновиться.

Вучич попередив, що зупинка заводу несе значні ризики напередодні зими та може вдарити по економіці країни.

Сербія стикається з серйозними проблемами,

– підкреслив Вучич.

Варто знати! Втім, NIS поки що продовжить постачати пальне на внутрішній ринок Сербії завдяки сформованим раніше запасам. Наразі у компанії є в наявності 55 тисяч тонн дизелю та 50 тисяч тонн бензину. Цього має вистачити до кінця грудня.

Що відомо про санкції США проти NIS?