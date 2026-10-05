Обмеження проти Усманова та Фрідмана: чи повернеться ЄС до питання санкцій

Раніше російські олігархи Алішер Усманов та Михаїл Фрідман перебували у санкційному списку Євросоюзу. Але у вересні ЄС не продовжив обмеження проти мільярдерів.

Чи запровадить ЄС знову санкції проти Усманова та Фрідмана

Але найближчим часом ці особи не повернуться до санкційного списку ЄС, про що повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом,

– сказала Каллас.

Водночас Європейський Союз продовжує роботу над розширенням обмежень. Зокрема, наразі готується близько 1 600 нових включень до санкційних списків.

Зверніть увагу! Країни-члени ЄС мають право пропонувати нові кандидатури. Але для ухвалення остаточного рішення потрібні усі держави.

Крім того, 2 998 позицій із санкційних списків залишатимуться чинними протягом трьох років. Тобто, Євросоюзу більше не потрібно узгоджувати рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців.

Нагадаємо, що 22 вересня Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії ще на 36 місяців. Однак Усманов та Фрідман були виключені зі списку.

Головним ініціатором цього рішення виступала Словаччина. Також її підтримала Франція.

Водночас Велика Британія не підтримала рішення ЄС. Лондон збереже санкції проти російських олігархів.