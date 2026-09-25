Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Які подробиці із заяви Зеленського після розмови з Бернемом?

Український лідер особисто порушив питання санкційного тиску під час зустрічі з очільником британського уряду.

Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити. Я йому дуже вдячний,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також поділився деталями щодо подальшої співпраці з Євросоюзом. За його словами, європейські партнери запевнили українську сторону, що наступні 3 тисячі прізвищ підсанкційних осіб не будуть виключені із списків, а ЄС проголосує за нові пакети обмежень.

Розбіжності між позиціями Британії та Євросоюзу

Принципова позиція Лондона демонструє рідкісний розкол у санкційній політиці між Великою Британією та ЄС.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році союзники переважно діяли повністю узгоджено.

Обидва олігархи мають тривалу історію зв'язків із Британією. Алішер Усманов володів часткою у лондонському футбольному клубі Арсенал, а Михайло Фрідман тривалий час мешкав у британській столиці й залишив країну лише після запровадження персональних обмежень.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 22 вересня Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії на 36 місяців, однак вилучила з переліку Усманова та Фрідмана.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів створює небезпечний прецедент.