Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами 25 сентября.
Какие подробности из заявления Зеленского после беседы с Бернемом?
Украинский лидер лично поднял вопрос о санкционном давлении во время встречи с главой британского правительства.
Премьер заверил меня, что не собирается этого делать. Я ему очень благодарен,
– отметил Владимир Зеленский.
Глава государства также поделился подробностями о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом. По его словам, европейские партнеры заверили украинскую сторону, что следующие 3 тысячи фамилий лиц, подпадающих под санкции, не будут исключены из списков, а ЕС проголосует за новые пакеты ограничений.
Разногласия между позициями Великобритании и Евросоюза
Принципиальная позиция Лондона демонстрирует редкий раскол в санкционной политике между Великобританией и ЕС.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году союзники в основном действовали полностью согласованно.
Оба олигарха имеют долгую историю связей с Великобританией. Алишер Усманов владел долей в лондонском футбольном клубе "Арсенал", а Михаил Фридман долгое время проживал в британской столице и покинул страну только после введения персональных ограничений.
Как уже сообщалось на нашем сайте, 22 сентября Рада ЕС продлила действие санкций против России на 36 месяцев, однако исключила из списка Усманова и Фридмана.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что отмена ограничений в отношении отдельных российских бизнесменов создает опасный прецедент.