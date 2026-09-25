Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами 25 сентября.

Какие подробности из заявления Зеленского после беседы с Бернемом?

Украинский лидер лично поднял вопрос о санкционном давлении во время встречи с главой британского правительства.

Премьер заверил меня, что не собирается этого делать. Я ему очень благодарен,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также поделился подробностями о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом. По его словам, европейские партнеры заверили украинскую сторону, что следующие 3 тысячи фамилий лиц, подпадающих под санкции, не будут исключены из списков, а ЕС проголосует за новые пакеты ограничений.

Разногласия между позициями Великобритании и Евросоюза

Принципиальная позиция Лондона демонстрирует редкий раскол в санкционной политике между Великобританией и ЕС.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году союзники в основном действовали полностью согласованно.

Оба олигарха имеют долгую историю связей с Великобританией. Алишер Усманов владел долей в лондонском футбольном клубе "Арсенал", а Михаил Фридман долгое время проживал в британской столице и покинул страну только после введения персональных ограничений.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 22 сентября Рада ЕС продлила действие санкций против России на 36 месяцев, однако исключила из списка Усманова и Фридмана.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что отмена ограничений в отношении отдельных российских бизнесменов создает опасный прецедент.