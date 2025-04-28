Приблизно 15 мільйонів доларів: Саудівська Аравія і Катар виплатять борг Сирії

Саудівська Аравія та Катар пообіцяли погасити борг Сирії перед Світовим банком. Таким чином країни усувають одну з перешкод для Дамаску для отримання новим керівництвом фінансування від міжнародного кредитора.

Саудівська Аравія і Катар виплатять борг Сирії у розмірі 15 мільйонів доларів

Сирія намагається відродити економіку, зруйновану війною, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Країни Перської затоки оголосили про свою готовність виплатити приблизно 15 мільйонів доларів заборгованості після переговорів високого рівня щодо післявоєнного відновлення Сирії. Перемовини відбулися минулого тижня на полях весняних зборів Світового банку та Міжнародного валютного фонду 2025 року.

Це рішення спрямоване на підтримку економічного відновлення під керівництвом нового президента Сирії Ахмеда Аль-Шараа,

– пише Bloomberg.

Що заважає відновленню Сирії? Однак американські санкції, накладені на адміністрацію колишнього президента Башара Аль-Асада, залишаються серйозною перешкодою для отримання Сирією необхідної допомоги. Конфлікт, у якому загинуло понад 600 тисяч людей і мільйони були змушені залишити свої домівки, майже вдвічі скоротив ВВП Сирії з 2010 року. Вартість реконструкції оцінюється у суму до 400 мільярдів доларів.

Конгресмени-республіканці Корі Міллс і Марлін Статцман минулого тижня відвідали Дамаск. Вони зустрілися з Шараа під час неофіційної поїздки, організованої впливовими сирійськими американцями.

Зауважте! Міллс повідомив, що провів переговори з Шараа щодо умов часткового зняття економічних санкцій і передасть лист Дональду Трампу.