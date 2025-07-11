"Привласнили" підприємства на ТОТ: олігарху Курченку й іншим російським ділкам оголоси підозру

СБУ й Офіс генпрокурора повідомили про заочну підозру Сергію Курченку й іншим російським ділкам, які "привласнили" підприємства на тимчасово окупованих територіях. З 2017 року незаконно вивезли до Росії й не тільки продукцію на щонайменше 55 мільярдів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про підозру Курченку?

СБУ й Офіс генпрокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств і розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях.

За матеріалами справи, бізнесмен-втікач Сергій Курченко, а також група російських посадовців і ділків "привласнили" й незаконно експлуатували значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної й коксохімічної промисловості.

Ці оборудки фігуранти провели протягом 2017 – 2021 років на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей. Після так званої "приватизації" українських підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів. Окрім того, здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи ресурси України.

Видобуті копалини незаконно постачали до Росії й інших країн. Слідчі СБУ з'ясували, що з 2017 року в такий спосіб вивезли щонайменше:

вугільної продукції – на понад 6 мільярдів гривень;

металопродукції – на 47,3 мільярда гривень;

коксохімічної – на більш ніж 1,6 мільярда гривень.

У злочинну групу, яка організувала "привласнення" українських підприємств і збут продукції, окрім Курченка, також входять заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров, начальник Департаменту міністерства економічного розвитку Вадим Павлов, інші громадяни Росії й України, які перейшли на бік агресора.

СБУ повідомила всім фігурантам про заочну підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. Йдеться про воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці. У Службі безпеки зазначили, що наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності.