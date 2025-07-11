Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Что известно о подозрении Курченко?
СБУ и Офис генпрокурора собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях.
По материалам дела, беглый бизнесмен Сергей Курченко, а также группа российских чиновников и дельцов "присвоили" и незаконно эксплуатировали значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности.
Эти сделки фигуранты провели в течение 2017 – 2021 годов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После так называемой "приватизации" украинских предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов. Кроме того, осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя ресурсы Украины.
Добытые ископаемые незаконно поставляли в Россию и другие страны. Следователи СБУ выяснили, что с 2017 года таким образом вывезли по меньшей мере:
- угольной продукции – на более чем 6 миллиардов гривен;
- металлопродукции – на 47,3 миллиарда гривен;
- коксохимической – на более чем 1,6 миллиарда гривен.
В преступную группу, которая организовала "присвоение" украинских предприятий и сбыт продукции, кроме Курченко, также входят заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, начальник Департамента министерства экономического развития Вадим Павлов, другие граждане России и Украины, которые перешли на сторону агрессора.
СБУ сообщила всем фигурантам о заочном подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса. Речь идет о военных преступлениях: разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. В Службе безопасности отметили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности.