Ситуація в сегменті депозитів: чому гривневі вклади залишаються вигідними

На перетині місяців – липня та серпня – важливою подією для депозитного сегмента стане засідання НБУ. Засідання відбудеться 30 липня, а на ньому регулятор розглядатиме питання облікової ставки та інших монетарних інструментів.

Що буде з депозитами на перетині липня та серпня

Від ухваленого рішення залежатиме рівень ставок за депозитами та загальна стратегія банків у цьому сегменті, про що повідомив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ для 24 Каналу.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу За нашими розрахунками, рішення регулятора буде консервативним: облікова ставка залишиться на рівні 15%, а ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, від якої безпосередньо залежить спроможність банків встановлювати високу дохідність за гривневими вкладами, збережеться на рівні 18,5%. Відповідно, у депозитному сегменті триватиме період високих ставок.

За умови збереження помірної інфляції та відносної курсової стабільності такі ставки, залежно від строку вкладу, можуть принести реальний пасивний дохід у межах 3-4%.

У червні в Україні спостерігалася дефляція на рівні 0,1%. Зокрема, схожі тенденції можуть бути зафіксовані за підсумками липня, але ризики прискорення інфляції залишаються досить вагомими. Банкір припускає,що місячна інфляція буде майже нульовою або матиме дефляційний "ухил" у межах 0,1-0,3%.

Особливої ваги інфляційні ризики можуть набути в серпні-вересні. А дефляція наразі передусім є наслідком сезонних чинників, зокрема здешевлення окремих категорій сільськогосподарської продукції.

Крім того, у червні спостерігалося зниження вартості пального:

середня ціна бензину А-95 зменшилася приблизно на 1,8%;

а дизельного пального – на 10,9%.

Однак невизначеність у відносинах між США та Іраном призводить до того, що щотижневі коливання нафтових котирувань можуть сягати в середньому 4-6%.

Ціни на пальне можуть як зростати, так і знижуватися, і жоден прогноз не здатний повністю встигати за динамікою близькосхідних подій,

– наголосив Дмитро Замотаєв.

У червні та на початку липня Україна отримала значний обсяг фінансової допомоги від міжнародних партнері. Але частина допомоги спрямовується саме на покриття розриву між доходами та видатками державного бюджету.

Ситуація на валютному ринку залишається "притомною", але вона віддзеркалює збіг кількох позитивних економічних обставин:

зниження цін на пальне; сезонне здешевлення частини продуктів; потужні фінансові "вливання" від міжнародних партнерів.

Водночас напередодні опалювального сезону ринок очікує суттєвого зростання попиту на валюту – насамперед з боку енерготрейдерів та імпортерів. Тобто вже в серпні тиск на валютний ринок може посилитися.

Нацбанк і надалі зберігатиме керівну роль на валютному ринку. Але відносна курсова стабільність підтримується завдяки валютним інтервенціям. Попри те, що запас міжнародних резервів перевищує п’ять місяців майбутнього імпорту, обсяг імпорту приблизно вдвічі перевищує експорт.

Окремим чинником залишаються воєнні ризики.

Які будуть ставки за депозитами

Згідно з прогнозом:

середня ставка за депозитами строком на 3 місяці становитиме близько 13% річних; дохідність вкладів на 6 місяців – близько 14,5% річних; депозити строком на 9-12 місяців забезпечуватимуть у середньому близько 14% річних.

На ринку й надалі діятимуть спеціальні пропозиції банків, за якими максимальні ставки можуть сягати 17-17,5% річних. Однак такі пропозиції будуть точковими й залежатимуть від конкретних планів банків.

Водночас Замотаєв припускає, що з другої половини серпня кількість пропозицій зі ставками "17+" може зрости. А пріоритетом вкладників залишаються депозити на 6 місяців. Саме на цей строк відкривається понад 60% нових вкладів.

Чому депозити залишаються вигідними

За річної інфляції нижче 13% та курсу долара до 47 гривень більшість депозитних програм зберігатимуть свою привабливість.

При розміщенні 50 тисяч гривень на 3 місяці за середньою ставкою 13% річних нарахований дохід становитиме 1 625 гривень.

З цієї суми буде утримано 292,50 гривні податку на доходи фізичних осіб та 81,25 гривні військового збору. Таким чином, чистий дохід вкладника становитиме 1 251,25 гривні, а загальна сума коштів після завершення депозиту – 51 251,25 гривні.

Чиста дохідність такого вкладу за три місяці становитиме близько 2,5%. Якщо взяти курс 45 гривні за долар як орієнтир, купівля долара виявиться вигіднішою лише в тому разі, якщо за три місяці курс перевищить приблизно 46,13 гривні за долар.

Водночас депозит захистить кошти від знецінення, якщо накопичена інфляція за цей період не перевищить 2,5%.

При розміщенні 50 тисяч гривень на 6 місяців за середньою ставкою 14,5% річних нарахований дохід становитиме 3 625 гривні. Після сплати 652,50 гривні ПДФО та 181,25 гривні військового збору вкладник отримає 2 791,25 гривні чистого доходу.

Загальна сума коштів наприкінці строку становитиме 52 791,25 грн. Чиста дохідність за пів року становитиме близько 5,58%. Якщо взяти курс 45 гривні за долар як орієнтир, валютна альтернатива принесе аналогічний результат лише за умови зростання курсу приблизно до 47,51 гривні за долар. Інфляційним порогом для цього депозиту є зростання споживчих цін приблизно на 5,58% за шість місяців.

При розміщенні 50 тисячі гривень на 9 місяців за середньою ставкою 14% річних нарахований дохід становитиме 5 250 гривень. Податкові стягнення складуть 945 гривень ПДФО та 262,50 гривні військового збору.

Чистий дохід вкладника становитиме 4 042,50 гривні, а загальна сума коштів — 54 042,50 гривні. Чиста дохідність дев’ятимісячного депозиту становитиме близько 8,09%.

Якщо взяти курс 45 гривні за долар як орієнтир, купівля валюти стане вигіднішою лише в тому разі, якщо курс долара за цей час зросте приблизно до 48,64 гривні зо долар. Для збереження реальної вартості коштів накопичена інфляція за дев’ять місяців не повинна перевищити близько 8,09%.

Нагадаємо, що гривневі депозити протягом наступних шести місяців року залишаться зрозумілим та зручним інструментом для збереження коштів. Українцям слід звертати увагу на курс долара, інфляцію та термін вкладу.