Що визначатиме прибутковість вкладів

Однак у другому півріччі українцям варто звертати увагу не лише на ставку за депозитами, яку пропонують банки, але й на три важливі маркери, що визначатимуть реальну прибутковість вкладів, розповів 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв.

Інфляція

За словами банкіра, вкладникам слід оцінювати депозитні умови суто практично. Насамперед розрахувати, як на очікуваний дохід вплине інфляція.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Для вкладника депозит вигідний тоді, коли після сплати податків дохід перекриває зростання цін і можливу курсову різницю. Тобто клієнту варто рахувати не номінальну, а реальну дохідність.

Експерт пояснив, що наразі депозити залишаються привабливими, якщо річна інфляція не виходить за межі чистої дохідності вкладу:

приблизно 10 – 12% річних – для більшості вкладів;

близько 13 – 13,5% річних – для найкращих ринкових пропозицій.

Тобто інфляція понад 12 – 13% може сигналізувати про скорочення реальної прибутковості вкладу.

Курс долара і термін вкладу

Другим важливим маркером для вкладників у наступні пів року буде курс долара. Адже якщо людина обирає між депозитом і купівлею доларів, то важливо розуміти, наскільки курс "з'їсть" дохід від вкладу.

Водночас він тісно пов'язаний із третім фактором – терміном депозиту:

для коротких вкладів на 3 – 6 місяців зростання курсу до 47 гривень за долар може бути критичним;

для довших на 9 – 12 місяців межа привабливості вища – 49 – 50 гривень за долар.

Річ у тім, що короткі депозити більш чутливі до курсових коливань, оскільки вкладник має мало часу, щоб накопичити дохід, на відміну від вкладу на 9 – 12 місяців.

Водночас ультракороткий депозит має іншу перевагу: він гарантує клієнту фінансову гнучкість, адже гроші не “заморожуються” надовго, а вкладник може швидко реагувати на зміну курсу, інфляції чи рішень НБУ щодо облікової ставки. Саме тому термін депозиту можна вважати одним із ключових параметрів прибутковості,

– наголосив Замотаєв.

Як вигідно вкладати кошти

Банкір прогнозує, що до осені ринок гривневих депозитів має всі підстави залишатися помірно стабільним.

Водночас банки, ймовірно пропонуватимуть українцям дедалі більше додаткових умов:

бонуси для нових клієнтів;

зручність відкриття депозиту онлайн;

можливість поповнення;

капіталізацію відсотків;

програми лояльності;

та простоту управління вкладом через мобільний застосунок.

У другому півріччі саме сервіс і гнучкість продукту можуть стати не менш важливими, ніж додаткові 0,5 – 1 відсоткові пункти річних до базової депозитної ставки,

– упевнений банкір.

Щоб не загубитися в різних пропозиціях та вигідно вкласти кошти, експерт радить:

Визначити термін, на який гроші точно не знадобляться. Порівняти ставку не лише з пропозиціями інших банків, а й з очікуваною інфляцією. Оцінити валютний ризик. Якщо людина вважає, що курс долара може швидко наблизитися до 47 гривень не варто розміщувати всю суму на один тривалий депозит, а розглянути диверсифікацію заощаджень. Уважно ознайомитися з умовами дострокового розірвання, адже висока ставка може втратити сенс, якщо клієнт забере кошти раніше й отримає мінімальний дохід.

Але найголовніше – не "гнатися" лише за максимальною ставкою. Депозит має відповідати фінансовій меті вкладника.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів становили 13 – 14,5% річних, а найпривабливіші пропозиції на ринку сягали 16 – 17,5% річних.