Что будет определять доходность вкладов
Однако во втором полугодии украинцам стоит обращать внимание не только на ставку по депозитам, которую предлагают банки, но и на три важных показателя, которые будут определять реальную доходность вкладов, рассказал 24 Канал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.
- Инфляция
По словам банкира, вкладчикам следует оценивать депозитные условия исключительно с практической точки зрения. Прежде всего, необходимо рассчитать, как инфляция повлияет на ожидаемый доход.
Для вкладчика депозит выгоден тогда, когда после уплаты налогов доход перекрывает рост цен и возможную курсовую разницу. То есть клиенту стоит рассчитывать не номинальную, а реальную доходность.
Эксперт пояснил, почему на данный момент депозиты остаются привлекательными, если годовая инфляция не выходит за пределы чистой доходности вклада:
- примерно 10–12 % годовых – для большинства вкладов;
- около 13–13,5% годовых – для лучших рыночных предложений.
То есть инфляция свыше 12–13% может сигнализировать о сокращении реальной доходности вклада.
- Курс доллара и срок вклада
Вторым важным показателем для вкладчиков в ближайшие полгода станет курс доллара. Ведь если человек выбирает между депозитом и покупкой долларов, важно понимать, насколько курс "съест" доход от вклада.
В то же время он тесно связан с третьим фактором – сроком депозита:
- для коротких вкладов на 3–6 месяцев рост курса до 47 гривен за доллар может оказаться критическим;
- для более длительных – на 9–12 месяцев – порог привлекательности выше – 49–50 гривен за доллар.
Дело в том, что короткие депозиты более чувствительны к колебаниям курса, потому что у вкладчика мало времени, чтобы накопить доход, в отличие от вклада на 9–12 месяцев.
В то же время ультракороткий депозит имеет другое преимущество: он гарантирует клиенту финансовую гибкость, ведь деньги не "замораживаются" надолго, а вкладчик может быстро реагировать на изменение курса, инфляции или решений НБУ относительно учетной ставки. Именно поэтому срок депозита можно считать одним из ключевых параметров доходности,
– подчеркнул Замотаев.
Как выгодно вкладывать средства
Банкир прогнозирует, что до осени рынок гривневых депозитов имеет все основания оставаться умеренно стабильным.
В то же время банки, вероятно, будут предлагать украинцам все больше дополнительных условий:
- бонусы для новых клиентов;
- удобство открытия депозита онлайн;
- возможность пополнения;
- капитализацию процентов;
- программы лояльности;
- и простоту управления вкладом через мобильное приложение.
Во втором полугодии именно сервис и гибкость продукта могут стать не менее важными, чем дополнительные 0,5–1 процентный пункт годовых к базовой депозитной ставке,
– уверен Замотаев.
Чтобы не запутаться в различных предложениях и выгодно вложить средства, эксперт советует:
- Определить срок, на который деньги точно не понадобятся.
- Сравнить ставку не только с предложениями других банков, но и с ожидаемой инфляцией.
- Оценить валютный риск. Если человек считает, что курс доллара может быстро приблизиться к 47 гривнам, не стоит размещать всю сумму на один долгосрочный депозит, а рассмотреть возможность диверсификации сбережений.
- Внимательно ознакомиться с условиями досрочного расторжения, ведь высокая ставка может потерять смысл, если клиент заберет средства раньше и получит минимальный доход.
Но самое главное – не "гнаться" только за максимальной ставкой. Депозит должен соответствовать финансовой цели вкладчика.
Напомним, в первом полугодии 2026 года средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств составляли 13–14,5% годовых, а самые привлекательные предложения на рынке достигали 16–17,5% годовых.