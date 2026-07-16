Что будет определять доходность вкладов

Однако во втором полугодии украинцам стоит обращать внимание не только на ставку по депозитам, которую предлагают банки, но и на три важных показателя, которые будут определять реальную доходность вкладов, рассказал 24 Канал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

Инфляция

По словам банкира, вкладчикам следует оценивать депозитные условия исключительно с практической точки зрения. Прежде всего, необходимо рассчитать, как инфляция повлияет на ожидаемый доход.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Для вкладчика депозит выгоден тогда, когда после уплаты налогов доход перекрывает рост цен и возможную курсовую разницу. То есть клиенту стоит рассчитывать не номинальную, а реальную доходность.

Эксперт пояснил, почему на данный момент депозиты остаются привлекательными, если годовая инфляция не выходит за пределы чистой доходности вклада:

примерно 10–12 % годовых – для большинства вкладов;

около 13–13,5% годовых – для лучших рыночных предложений.

То есть инфляция свыше 12–13% может сигнализировать о сокращении реальной доходности вклада.

Курс доллара и срок вклада

Вторым важным показателем для вкладчиков в ближайшие полгода станет курс доллара. Ведь если человек выбирает между депозитом и покупкой долларов, важно понимать, насколько курс "съест" доход от вклада.

В то же время он тесно связан с третьим фактором – сроком депозита:

для коротких вкладов на 3–6 месяцев рост курса до 47 гривен за доллар может оказаться критическим;

для более длительных – на 9–12 месяцев – порог привлекательности выше – 49–50 гривен за доллар.

Дело в том, что короткие депозиты более чувствительны к колебаниям курса, потому что у вкладчика мало времени, чтобы накопить доход, в отличие от вклада на 9–12 месяцев.

В то же время ультракороткий депозит имеет другое преимущество: он гарантирует клиенту финансовую гибкость, ведь деньги не "замораживаются" надолго, а вкладчик может быстро реагировать на изменение курса, инфляции или решений НБУ относительно учетной ставки. Именно поэтому срок депозита можно считать одним из ключевых параметров доходности,

– подчеркнул Замотаев.

Как выгодно вкладывать средства

Банкир прогнозирует, что до осени рынок гривневых депозитов имеет все основания оставаться умеренно стабильным.

В то же время банки, вероятно, будут предлагать украинцам все больше дополнительных условий:

бонусы для новых клиентов;

удобство открытия депозита онлайн;

возможность пополнения;

капитализацию процентов;

программы лояльности;

и простоту управления вкладом через мобильное приложение.

Во втором полугодии именно сервис и гибкость продукта могут стать не менее важными, чем дополнительные 0,5–1 процентный пункт годовых к базовой депозитной ставке,

– уверен Замотаев.

Чтобы не запутаться в различных предложениях и выгодно вложить средства, эксперт советует:

Определить срок, на который деньги точно не понадобятся. Сравнить ставку не только с предложениями других банков, но и с ожидаемой инфляцией. Оценить валютный риск. Если человек считает, что курс доллара может быстро приблизиться к 47 гривнам, не стоит размещать всю сумму на один долгосрочный депозит, а рассмотреть возможность диверсификации сбережений. Внимательно ознакомиться с условиями досрочного расторжения, ведь высокая ставка может потерять смысл, если клиент заберет средства раньше и получит минимальный доход.

Но самое главное – не "гнаться" только за максимальной ставкой. Депозит должен соответствовать финансовой цели вкладчика.

Напомним, в первом полугодии 2026 года средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств составляли 13–14,5% годовых, а самые привлекательные предложения на рынке достигали 16–17,5% годовых.