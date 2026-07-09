Якими будуть гривневі депозити у другій половині липня

Липень стане періодом відносної стабільності для ринку гривневих депозитів. Як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, наразі немає ані курсових, ані інфляційних передумов для суттєвої зміни дохідності банківських вкладів.

За словами експерта, курси основних валют залишаються прогнозованими й перебувають на рівнях, які поки не нівелюють переваги гривневих депозитів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Усереднено можна сказати, що залежно від терміну розміщення коштів гривневі депозити залишатимуться вигідними для вкладників доти, доки курс долара не перетне позначку 47 гривень. До кінця року такий сценарій навряд чи є базовим, якщо не виникне додаткових економічних, воєнних чи зовнішньополітичних чинників

Він також звернув увагу, що дохідність гривневих депозитів дозволяє майже повністю компенсувати вплив інфляції. Відповідно до прогнозу Національного банку, інфляція за підсумками року може становити 9–10%. На думку банкіра, депозити почнуть втрачати привабливість лише тоді, коли інфляція перевищить 11,5–13% або валютний ринок вийде за межі нинішнього прогнозованого коридору.

За прогнозом експерта, у період із 13 до 19 липня середні ставки за гривневими вкладами залишатимуться в межах 13–14,5% річних. Найвигіднішими для вкладників і надалі будуть депозити строком від шести до дванадцяти місяців.

На що вкладникам варто звернути увагу

Попри загальну стабільність ринку, окремі банки можуть пропонувати спеціальні акційні умови для нових клієнтів або тих, хто відкриває депозит через мобільний застосунок. За словами Дмитра Замотаєва, прибутковість таких пропозицій може сягати 17,5% річних.

"Такі пропозиції не варто сприймати як новий загальний тренд ринку. Це радше елемент конкурентної боротьби за вкладника, а не системний перегляд депозитних стратегій", – пояснив банкір.

Водночас експерт радить не орієнтуватися виключно на найвищу ставку. Перед оформленням депозиту варто уважно оцінити всі умови: мінімальну суму вкладу, строк розміщення коштів, можливість поповнення, дострокового розірвання договору, капіталізацію відсотків та спосіб відкриття депозиту. У деяких випадках різниця між стандартною та акційною ставкою може бути суттєвою, однак остаточна вигода залежить від того, наскільки депозит відповідає фінансовим потребам вкладника.

Загалом, за оцінкою банкіра, найближчими тижнями ринок гривневих депозитів залишатиметься стабільним. За відсутності різких коливань курсу гривні та прискорення інфляції банківські вклади й надалі залишатимуться одним із найзрозуміліших і найнадійніших інструментів для збереження заощаджень.

Водночас розстрочка в Україні поступово перетворюється із способу придбати товар без значних одноразових витрат на повноцінний інструмент фінансового планування. Протягом першого півріччя 2026 року кількість оформлених оплат частинами збільшилася на 5 – 7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.