Розстрочка стала частиною фінансового планування

У першому півріччі 2026 року кількість оформлених розстрочок в Україні зросла в середньому на 5–7% у річному вимірі. Про це 24 Каналу повідомив банкір Володимир Солодкий.

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За його словами, українці дедалі рідше сприймають оплату частинами як вимушене рішення через нестачу коштів. Натомість цей інструмент допомагає ефективніше планувати особистий бюджет, рівномірно розподіляти витрати та залишати частину коштів для інших потреб.

Володимир Солодкий Директор департаменту цифрового бізнесу, член правління "Глобус Банку" Сьогодні розстрочка для українців – це вже досить звичний інструмент фінансового планування. Клієнти обирають його через простоту, швидкість і можливість рівномірно розподілити навантаження на власний бюджет.

Банкір також звернув увагу, що сфера застосування розстрочки суттєво розширилася. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер нею дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки, сантехнічні послуги та інші повсякденні потреби.

На думку експерта, поступово стираються межі того, що саме можна придбати частинами: "Розстрочка виходить за межі лише великих покупок і стає універсальним цифровим інструментом для різних життєвих потреб".

Які товари українці найчастіше купують у розстрочку

За підсумками 2025 року найбільшу частку оформлених розстрочок становили:

електроніка та гаджети – 35%;

побутова техніка – 25%;

товари для дому – 12%;

товари для здоров’я, краси та особистого догляду – 5%;

меблі – 8%;

сезонні товари, зокрема кондиціонери, зарядні станції тощо – 10%;

інше – близько 5%.

За словами Володимира Солодкого, середній чек значною мірою залежить від категорії покупки. Для комплексних придбань або дорогих послуг він може перевищувати 100 тисяч гривень. Водночас українці дедалі частіше оформлюють розстрочку навіть на відносно невеликі суми, щоб уникнути значного одноразового навантаження на сімейний бюджет.

"Клієнту важливо не просто купити товар, а зробити це без різкого фінансового навантаження. Саме тому навіть відносно невеликі чеки дедалі частіше розподіляються на кілька платежів", – пояснив банкір.

Експерт також зазначив, що тривалість розстрочки залежить від вартості товару чи послуги. Для невеликих покупок клієнти зазвичай обирають короткі строки, тоді як для дорогих товарів користуються максимально доступними періодами. Крім того, банки та торговельні мережі регулярно пропонують акційні програми з можливістю оформлення розстрочки до 20 платежів, що робить цей інструмент ще більш гнучким.