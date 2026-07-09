Рассрочка стала частью финансового планирования

В первом полугодии 2026 года количество оформленных рассрочек в Украине выросло в среднем на 5–7% в годовом исчислении. Об этом 24 Канал сообщил банкир Владимир Солодкий.

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По его словам, украинцы все реже воспринимают оплату в рассрочку как вынужденное решение из-за нехватки средств. Напротив, этот инструмент помогает эффективнее планировать личный бюджет, равномерно распределять расходы и оставлять часть средств на другие нужды.

Владимир Солодкий Директор департамента цифрового бизнеса, член правления "Глобус Банка" Сегодня рассрочка для украинцев – это уже достаточно привычный инструмент финансового планирования. Клиенты выбирают его из-за простоты, скорости и возможности равномерно распределить нагрузку на собственный бюджет.

Банкир также отметил, что сфера применения рассрочки существенно расширилась. Если раньше рассрочку чаще всего использовали для покупки техники и электроники, то теперь ею все чаще оплачивают ремонтные работы, благоустройство территории, укладку плитки, сантехнические услуги и другие повседневные нужды.

По мнению эксперта, постепенно стираются границы того, что именно можно приобрести в рассрочку: "Рассрочка выходит за рамки только крупных покупок и становится универсальным цифровым инструментом для различных жизненных нужд".

Какие товары украинцы чаще всего покупают в рассрочку

По итогам 2025 года наибольшую долю оформленных рассрочек составили:

электроника и гаджеты – 35%;

бытовая техника – 25%;

товары для дома – 12%;

товары для здоровья, красоты и личной гигиены – 5%;

мебель – 8%;

сезонные товары, в частности кондиционеры, зарядные станции и т. п. – 10%;

прочее – около 5%.

По словам Владимира Солодкого, средний чек в значительной степени зависит от категории покупки. При комплексных покупках или дорогостоящих услугах он может превышать 100 тысяч гривен. В то же время украинцы все чаще оформляют рассрочку даже на относительно небольшие суммы, чтобы избежать значительной единовременной нагрузки на семейный бюджет.

"Клиенту важно не просто купить товар, а сделать это без резкой финансовой нагрузки. Именно поэтому даже относительно небольшие чеки все чаще распределяются на несколько платежей", – пояснил банкир.

Эксперт также отметил, что продолжительность рассрочки зависит от стоимости товара или услуги. Для небольших покупок клиенты обычно выбирают короткие сроки, тогда как для дорогих товаров пользуются максимально доступными периодами. Кроме того, банки и торговые сети регулярно предлагают акционные программы с возможностью оформления рассрочки до 20 платежей, что делает этот инструмент еще более гибким.