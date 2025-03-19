Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі: порівняння шокує

Попри війну, пенсії в Україні продовжують зростати. Однак, виплати українців однаково сильно "програють" у порівнянні з європейськими.

Де в Європі найвища середня пенсія

Зараз середня пенсія в Україні 6 345 гривень, тобто – майже 140 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також У Росії вдвічі скоротилися видачі кредитних карток: експерти прогнозують подальше падіння

Зверніть увагу! За даними Мінфіну, середня пенсія в Україні внаслідок березневої індексації зросла з 5 789 до 6 345 гривень.

Зараз середня пенсія у країнах ЄС – 1 294 євро. Це більш як у 9 разів більше ніж в Україні.

Яка середня пенсія у країнах Європи:

найбагатшими є пенсіонери, що проживають у Швеції, Данії, Ісландії, Норвегії та Люксембурзі, вони отримують в середньому – більш як 2 000 євро щомісячно;

щомісячно; трохи менше мають пенсіонери, які живуть у Нідерландах, Австрії, Фінляндії, Ірландії та Бельгії – в середньому від 1 600 до 2000 євро ;

; у Німеччині, Великій Британії, Італії, Франції, Іспанії – в середньому – 1000 – 1 500 євро ;

; у Греції, Португалії, на Кіпрі, Мальті – 700 – 1000 євро ;

; у Чехії, Польщі, Естонії, Латвії – 400 – 600 євро.

Найбільш наближені до українських середні пенсії (до 250 євро) у таких країнах: