Якою була середня зарплата українців в перший рік війни

У першому воєнному році середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 гривень. Це більш ніж на 6% більше, ніж у 2021 році.

За інформацією Державної служби статистики, найбільшого рівня середньомісячна зарплата досягла у четвертому кварталі року — 16 477 гривень.

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Хто заробляє найбільше та найменше

Найбільші заробітні плати пропонують роботодавці в галузі інформаційних технологій та фінансового сектору. Ці суми у середньому складають 30 853 гривень та 27 969 гривень відповідно.

Найменші виплати торік отримували працівники, які надають поштові та кур’єрські послуги. У середньому їх зарплата складає 8 598 гривень.

Які зарплати отримували військові

У 2022 році українські військові отримували значно менші зарплати, ніж з лютого цьогоріч. У середньому основна зарплата зросла на 10000 – 13000 гривень.

Проте тим військовим, які знаходяться у тилу і безпосередньо не беруть участь у бойових завданнях, скасували виплати надбавок.