Кабмін прогнозує середню зарплату: чого чекати українцям у найближчі три роки

Кабмін пообіцяв, що середня зарплата українців значно зросте у до 2026 року. Зокрема, вже у 2024 році середня зарплата в країні може становити 21 809 гривень.

Такі прогнозовані підрахунки містяться у постанові Кабінету Міністрів України "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки".

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Нагадаємо, що відповідно до даних Держстату, за перше півріччя 2023 року – середня зарплата в Україні склала – 16,3 тисячі гривень.

Що прогнозує Кабмін

Схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні виглядає так:

у 2024 році — 21 809 гривень;

у 2025 році — 25 732 гривень;

у 2026 році — 30 260 гривень.

Якими будуть прожитковий мінімум та мінімальна зарплата наступного року

пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.

Згідно з Держбютжетом-2024, загальний показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб складатиме – 3 028 гривень.

Відповідно, зросте і розмір мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня — 7 100 гривень , з 1 квітня — 8 000 гривень ;

, з 1 квітня — ; у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 гривні, з 1 квітня — 48 гривні.

Збільшення зарплат бюджетникам

Наразі розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 гривень.

Відтак, посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери можуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:

з 1 січня 2024 року – 3 195 гривень; з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.

Також пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.