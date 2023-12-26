Кабмін прогнозує середню зарплату: чого чекати українцям у найближчі три роки
Джерело:Кабмін
Кабмін пообіцяв, що середня зарплата українців значно зросте у до 2026 року. Зокрема, вже у 2024 році середня зарплата в країні може становити 21 809 гривень.
Такі прогнозовані підрахунки містяться у постанові Кабінету Міністрів України "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки".
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Нагадаємо, що відповідно до даних Держстату, за перше півріччя 2023 року – середня зарплата в Україні склала – 16,3 тисячі гривень.
Що прогнозує Кабмін
Схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні виглядає так:
- у 2024 році — 21 809 гривень;
- у 2025 році — 25 732 гривень;
- у 2026 році — 30 260 гривень.
Якими будуть прожитковий мінімум та мінімальна зарплата наступного року
Згідно з Держбютжетом-2024, загальний показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб складатиме – 3 028 гривень.
Відповідно, зросте і розмір мінімальної заробітної плати:
- у місячному розмірі: з 1 січня — 7 100 гривень, з 1 квітня — 8 000 гривень;
- у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 гривні, з 1 квітня — 48 гривні.
Збільшення зарплат бюджетникам
Відтак, посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери можуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:
- з 1 січня 2024 року – 3 195 гривень; з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.
Також пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.