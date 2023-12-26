Такие прогнозируемые подсчеты содержатся в постановлении Кабинета Министров Украины "Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы".

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Напомним, что согласно данным Госстата, за первое полугодие 2023 года – средняя зарплата в Украине составила – 16,3 тысяч гривен.

Что прогнозирует Кабмин

Одобренный Кабмином прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине выглядит так:

в 2024 году - 21 809 гривен;

в 2025 году - 25 732 гривен;

в 2026 году - 30 260 гривен.

Обратите внимание! В пояснительной записке к проекту говорится, что среднемесячная заработная плата вырастет как в номинальном, так и в реальном измерении – до 6%.

Какими будут прожиточный минимум и минимальная зарплата в следующем году

Согласно Госбютжетом-2024, общий показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет составлять – 3028 гривен.

Соответственно, возрастет и размер минимальной заработной платы:

в месячном размере: с 1 января - 7 100 гривен , с 1 апреля 8 000 гривен ;

, с 1 апреля ; в почасовом размере: с 1 января 42,6 гривны, с 1 апреля 48 гривны.

Обратите внимание! В настоящее время размер минимальной заработной платы – 6 700 гривен.

Увеличение зарплат бюджетникам

Следовательно, должностные оклады работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы могут рассчитывать исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС:

с 1 января 2024 года – 3 195 гривен; с 1 апреля 2024 года – 3600 гривен.

Также предлагается поручить руководителям учреждений бюджетной сферы обеспечить внутри фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы путём установления доплат, надбавок, премий.