Сезон вишні стартує повільніше: чому ягода дешевша, ніж торік

Цього сезону української вишні на ринку помітно менше, ніж торік, однак ціни поки що залишаються нижчими. Експерти пояснюють, що робити остаточні прогнози ще зарано – ситуація може змінитися після початку масового збору врожаю.

Чому вишні на ринку менше

У нинішньому сезоні пропозиція української вишні залишається значно меншою, ніж у цей самий період минулого року. Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва, повідомляє AgroTimes.

За її словами, торік на початку літа вишня вже масово продавалася на українському ринку, тоді як цього року активних поставок поки що немає. Саме через обмежену пропозицію фахівці утримуються від точних прогнозів щодо подальшої динаміки цін.

Більш точні оцінки щодо вартості та перебігу сезону можна буде зробити лише після початку активного збору врожаю і збільшення обсягів продукції на ринку, – зазначає Ксенія Гусєва.

Водночас дані моніторингу EastFruit свідчать, що минулого тижня виробники пропонували вишню по 50–100 гривень за кілограм, що приблизно на 40% дешевше, ніж у цей самий період 2025 року. Така ситуація виглядає незвичною: попри менший урожай, ринок поки не демонструє різкого зростання цін.

Всупереч очікуванням через весняні заморозки, черешня в Україні цього сезону коштує дешевше, ніж рік тому. Експерти пояснюють це несподіваною ситуацією на ринку, яка змусила імпортерів переглянути свої розрахунки.

Скільки коштує вишня у супермаркетах

У популярних українських торговельних мережах вишня зараз продається за такими цінами:

Сільпо – близько 129 гривень за кілограм;

VARUS – приблизно 139 гривень за кілограм;

NOVUS – від 145 гривень за кілограм;

Metro – близько 134 гривні за кілограм.

Роздрібні ціни помітно перевищують гуртові, оскільки включають витрати на логістику, сортування, зберігання та торговельну націнку. Крім того, у супермаркетах частина продукції може бути імпортною або проходити додатковий відбір за якістю.

Подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко на ринок надійдуть нові обсяги української вишні. Якщо масовий збір врожаю активізується найближчими тижнями, пропозиція зросте, а ціни можуть залишатися стабільними або навіть дещо знизитися.

До речі, достатній внутрішній урожай яблук дозволяє утримувати пропозицію на високому рівні, що допомагає уникнути різкого зростання цін для українських споживачів навіть за активних поставок за кордон.