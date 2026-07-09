Чому цього року черешня дешевша, ніж торік

Попри весняні заморозки та численні повідомлення про втрати врожаю, українські споживачі цього сезону купують черешню дешевше, ніж у 2025 році. Про це розповіла експертка плодоовочевого ринку "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва , передає AgroTimes.

За її словами, найбільше помилилися імпортери, які наприкінці травня завезли в Україну дорогі партії імпортної черешні, очікуючи дефіциту через несприятливі погодні умови. Однак уже за кілька днів на ринок масово почала надходити українська ягода за значно нижчими цінами. Також на ринку України подешевшали і яблука завдяки більшому врожаю, ніж у сезон 2024/25 років.

На початку літа виробники реалізовували черешню по 70–150 гривень за кілограм залежно від сорту та якості. Для порівняння, торік навіть у розпал сезону закупівельні ціни нерідко становили 150–230 гривень за кілограм, а в окремих магазинах роздрібна вартість перевищувала 1000 гривень за кілограм.

"По черешні дуже різна картина. Буває, що на одній ділянці врожай є, а за кількасот метрів його майже немає. Але факт залишається фактом – цього року черешня дешевша, ніж торік", – зазначила Ксенія Гусєва.

Водночас експертка наголошує, що остаточні підсумки сезону ще не визначені. На цінову ситуацію найближчими тижнями впливатиме врожай середніх і пізніх сортів, які зараз активно надходять на ринок.

Скільки коштує черешня у популярних супермаркетах України

Станом на зараз українські торговельні мережі пропонують черешню за такими цінами:

Сільпо – від 159 гривень за кілограм ;

– від ; VARUS – близько 169 гривень за кілограм ;

– близько ; NOVUS – приблизно 179 гривень за кілограм ;

– приблизно ; Metro – від 165 гривень за кілограм (залежно від походження та сорту).

Вартість ягоди у супермаркетах залишається вищою, ніж на гуртовому ринку, оскільки включає витрати на логістику, зберігання та торговельну націнку. Водночас із нарощуванням пропозиції української продукції ритейлери також поступово переглядають цінники.

Якщо погодні умови не погіршаться, а на ринок і надалі надходитимуть нові партії вітчизняної черешні, ціни можуть залишатися відносно стабільними або навіть продовжити помірне зниження до завершення сезону. Саме співвідношення пропозиції та попиту визначатиме подальшу динаміку вартості ягоди.

Водночас наразі попри сезонне збільшення пропозиції овочів, тепличні томати в Україні залишаються значно дорожчими, ніж рік тому. Експерти пояснюють це скороченням виробництва та прогнозують, коли ціни можуть почати знижуватися.