Чому тепличні томати залишаються дорогими

Незважаючи на сезонне зростання пропозиції овочів, вартість тепличних томатів в Україні все ще суттєво перевищує минулорічні показники. Про це повідомляє AgroTimes.

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Головною причиною такої ситуації експерти називають скорочення площ під вирощуванням томатів. Частина тепличних господарств цього сезону зробила ставку на вирощування огірків, через що пропозиція помідорів на внутрішньому ринку помітно зменшилася.

На початку червня виробники реалізують тепличні томати по 80 – 120 гривень за кілограм. Для порівняння, кілька тижнів тому їхня ціна сягала 150 – 170 гривень за кілограм, а окремі партії продавалися майже по 230 гривень. Водночас у цей самий період минулого року ціни коливалися в межах 60 – 75 гривень за кілограм.

Додатковий вплив на ринок має недостатня кількість продукції з літніх теплиць і відкритого ґрунту. Також імпорт поки що не здатен повністю задовольнити попит і стримати подорожчання.

Які ціни на томати у супермаркетах України

Станом на зараз у найбільших українських торговельних мережах свіжі томати продаються за такими цінами:

АТБ – від 89,95 гривні за кілограм ;

– від ; Сільпо – від 94,90 гривні за кілограм за звичайні томати, рожеві – від 119 гривні за кілограм ;

– від за звичайні томати, рожеві – від ; Varus – від 92,90 гривні за кілограм ;

– від ; Auchan – від 88,90 гривні за кілограм ;

– від ; METRO – від 84,90 гривні за кілограм залежно від сорту та виробника.

Найдорожчими залишаються рожеві, сливоподібні та чері-томати, тоді як класичні червоні помідори поступово дешевшають із надходженням нового врожаю.

Важливо! Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, а масове збирання томатів відкритого ґрунту проходитиме без затримок, пропозиція на ринку й надалі зростатиме. Це створить передумови для поступового зниження цін як у гуртовому сегменті, так і на полицях українських супермаркетів.

Тим часом після кількох тижнів стрімкого подорожчання білоголова капуста в Україні почала дешевшати. Фермери змушені переглядати ціни через збільшення пропозиції та слабкий попит з боку покупців.