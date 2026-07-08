Почему тепличные помидоры остаются дорогими

Несмотря на сезонный рост предложения овощей, стоимость тепличных томатов в Украине по-прежнему значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает AgroTimes.

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Главной причиной такой ситуации эксперты называют сокращение площадей под выращиванием томатов. Часть тепличных хозяйств в этом сезоне сделала ставку на выращивание огурцов, из-за чего предложение помидоров на внутреннем рынке заметно уменьшилось.

В начале июня производители реализуют тепличные помидоры по цене 80 – 120 гривен за килограмм. Для сравнения: несколько недель назад их цена достигала 150 – 170 гривен за килограмм, а отдельные партии продавались почти по 230 гривен. В то же время в этот же период прошлого года цены колебались в пределах 60 – 75 гривен за килограмм.

Дополнительное влияние на рынок оказывает недостаточное количество продукции из летних теплиц и открытого грунта. Также импорт пока не способен полностью удовлетворить спрос и сдержать рост цен.

Каковы цены на помидоры в супермаркетах Украины

На данный момент в крупнейших украинских торговых сетях свежие помидоры продаются по следующим ценам:

АТБ – от 89,95 гривны за килограмм ;

– от ; "Сильпо" – от 94,90 гривны за килограмм за обычные помидоры, розовые – от 119 гривны за килограмм ;

– от за обычные помидоры, розовые – от ; Varus – от 92,90 гривны за килограмм ;

– от ; Auchan – от 88,90 гривны за килограмм ;

– от ; METRO – от 84,90 гривны за килограмм в зависимости от сорта и производителя.

Самыми дорогими остаются розовые, сливовидные и черри-помидоры, тогда как классические красные помидоры постепенно дешевеют с поступлением нового урожая.

Важно! Если погодные условия останутся благоприятными, а массовая уборка томатов открытого грунта будет проходить без задержек, предложение на рынке будет и дальше расти. Это создаст предпосылки для постепенного снижения цен как в оптовом сегменте, так и на полках украинских супермаркетов.

Между тем, после нескольких недель стремительного подорожания белокочанная капуста в Украине начала дешеветь. Фермеры вынуждены пересматривать цены из-за увеличения предложения и слабого спроса со стороны покупателей.