Сколько сейчас стоят арбузы в Украине

Речь идет об арбузах, о чем говорится в видеообзоре Столичного рынка.

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Сейчас килограмм стоит примерно 40 гривен. Арбузы поставляют из Николаевской области.

Так, на рынке можно найти ранний сорт под названием "Лузитана". Это небольшие арбузы с характерным желтым пятном, расположенным на боковой стороне плода.

В частности, издание EastFruit ранее сообщало, что в Одесской области также уже началась продажа первых местных арбузов и дынь. Этот урожай собрали на полях Татарбунарского края.

В частности, ранее в Украину уже привозили арбузы. Однако они были не украинскими, а греческими. Именно из этой страны поставляли популярный продукт.

Таким образом, на данный момент цена на арбузы остается высокой. Но в течение лета стоимость может снизиться.

Что еще известно о ценах на продукты в Украине

В Украине уже зафиксировано снижение цен на картофель. Главной причиной является массовое поступление нового урожая на рынок.

Также в стране сейчас наблюдается большой спрос на виноград. В среднем стоимость винограда составляет от 180 до 260 гривен за килограмм.