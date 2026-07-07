Скільки наразі коштують кавуни в Україні

Мова йде про кавуни, про що йдеться в відеоогляді Столичного ринку.

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Наразі кілограм коштує приблизно 40 гривень. Постачають кавуни з Миколаївської області.

Так на ринку можна знайти ранній сорт під назвою "Лузітана". Це невеликі кавуни з характерною жовтою плямою, яка розташована на боці фрукта.

Зокрема, видання EastFruit раніше повідомляло, що в Одеській області вже теж розпочався продаж перших місцевих кавунів та динь. Цей врожай зібрали на полях Татарбунарського краю.

Зокрема, раніше в Україну вже привозили кавуни. Однак вони були не українські, а грецькі. Саме з цієї країни постачали популярний продукт.

Таким чином, наразі ціна кавуна залишається високою. Але протягом літа вартість може знизитися.

Що ще відомо про ціни на продукти в Україні

В Україні вже зафіксували зниження цін на картоплю. Головною причиною є масове надходження нового врожаю на ринок.

Також в країні наразі є великий попит на виноград. У середньому вартість винограду становить від 180 до 260 гривень за кілограм.