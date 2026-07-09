Почему в этом году черешня дешевле, чем в прошлом году

Несмотря на весенние заморозки и многочисленные сообщения о потерях урожая, украинские потребители в этом сезоне покупают черешню дешевле, чем в 2025 году. Об этом рассказала эксперт по плодоовощному рынку "АПК-Информ" Ксения Гусева, передает AgroTimes.

По ее словам, больше всего просчитались импортеры, которые в конце мая завезли в Украину дорогие партии импортной черешни, ожидая дефицита из-за неблагоприятных погодных условий. Однако уже через несколько дней на рынок массово начала поступать украинская ягода по значительно более низким ценам. Также на рынке Украины подешевели и яблоки благодаря более высокому урожаю, чем в сезоне 2024/25 годов.

В начале лета производители продавали черешню по 70–150 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества. Для сравнения: в прошлом году даже в разгар сезона закупочные цены нередко составляли 150–230 гривен за килограмм, а в отдельных магазинах розничная стоимость превышала 1000 гривен за килограмм.

"С черешней ситуация очень разная. Бывает, что на одном участке урожай есть, а через несколько сотен метров его почти нет. Но факт остается фактом – в этом году черешня дешевле, чем в прошлом году", – отметила Ксения Гусева.

В то же время эксперт подчеркивает, что окончательные итоги сезона еще не определены. На ценовую ситуацию в ближайшие недели будет влиять урожай средних и поздних сортов, которые сейчас активно поступают на рынок.

Сколько стоит черешня в популярных супермаркетах Украины

На данный момент украинские торговые сети предлагают черешню по следующим ценам:

"Сильпо" – от 159 гривен за килограмм ;

– от ; VARUS – около 169 гривен за килограмм ;

– около ; NOVUS – примерно 179 гривен за килограмм ;

– примерно ; Metro – от 165 гривен за килограмм (в зависимости от происхождения и сорта).

Стоимость ягод в супермаркетах остается выше, чем на оптовом рынке, поскольку включает расходы на логистику, хранение и торговую наценку. Вместе с тем, по мере увеличения предложения украинской продукции, ритейлеры также постепенно пересматривают ценники.

Если погодные условия не ухудшатся, а на рынок и в дальнейшем будут поступать новые партии отечественной черешни, цены могут оставаться относительно стабильными или даже продолжить умеренное снижение до завершения сезона. Именно соотношение предложения и спроса будет определять дальнейшую динамику стоимости ягоды.

В то же время, несмотря на сезонное увеличение предложения овощей, тепличные помидоры в Украине остаются значительно дороже, чем год назад. Эксперты объясняют это сокращением производства и прогнозируют, когда цены могут начать снижаться.