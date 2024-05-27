Нові виплати для українців: як не потрапити на вудочку шахраїв

Шахраї використовують різноманітні методи для обману. Зокрема, звертаються до громадян під виглядом іменитих організацій, аби вкрасти кошти.

Як діють шахраї

Деякі українці почали отримувати повідомлення у месенджері про нові соціальні виплати. Гроші ніби-то надають українські банки, зокрема Ощадбанк.

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Насправді банки не здійснюють жодних виплат. Таким чином шахраї лише хочуть дізнатися особисті дані довірливих громадян, щоб отримати доступ до їхніх рахунків.

Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку,

– йдеться у повідомленні Ощадбанку.

Як не стати жертвою афери

Аби не стати жертвою шахраїв, потрібно убезпечити свої приватні дані. Щоб це зробити ви можете вжити такий комплекс заходів:

використовуйте складний пароль;

забезпечте двофакторну аутентифікацію ваших акаунтів;

зберігайте конфіденційні дані у недоступному для сторонніх осіб місті (наприклад, не варто записувати PIN на карті);

контактуйте з представниками банку лише через офіційні канали зв'язку.

Якщо ви отримали підозрілий дзвінок або повідомлення, не поспішайте відповідати. Краще самостійно сконтактуватись з банком і дізнатися усі деталі.

Телефон контакт-центру, посилання на соцмережі та чати у месенджерах, ви можете знайти на офіційному сайті кожного банку.