Не натрапте на шахраїв: у ПФУ попередили, що пенсіонерів можуть ошукати під час ідентифікації

У ПФУ повідомили, що шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані. Вони влаштовують "відеоідентифікацію" для прикриття.

Що кажуть у ПФУ

У Пенсійному фонді повідомили, що шахраї представляються працівниками ПФУ і просять у ВПО, які ніби-то проходять "ідентифікацію", їх банківські реквізити.

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Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток. Це не передбачено жодним нормативним документом,

– написали у ПФУ.

У регуляторі наголосили, що якщо з вами вийшла на контакт подібна особа, необхідно звернутися до Нацполіції України.

Кому потрібно пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію у ПФУ до 31 березня 2024 року, інакше вони втратять свої виплати.

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року

– написали у ПФУ.

Пройти її можна в один із способів: