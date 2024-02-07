Visa проти шахраїв: компанії вдалося не допустити шахрайства на 40 мільярдів доларів

Значна кількість афер проводяться у інтернеті, завдяки доступу до приватних банківських даних користувачів. Платіжна система Visa активно бореться з шахрайськими транзакціями.

Як Visa протистояла шахраям у 2023 році

Протягом 2023 року Visa здійснила рекордну кількість блокувань імовірних шахрайських операцій. Загалом було зупинено транзакції на суму 40 мільярдів доларів.

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Результати за 2023 рік майже вдвічі вищі ніж за 2022 рік. Тоді це значення складало 23 мільярди доларів.

Варто зауважити і те, наскільки масовими стають шахрайські транзакції у святкові дні. Зокрема, у грудні 2023 року їхня кількість збільшилась на 450% ніж у порівнянні з аналогічним місяцем у 2022 році.

Як борються з фінансовим шахрайством

У Visa наголошують, що кіберзлочинність та кількість онлайн-шахрайств зростає. Переважно це пов'язано зі збільшенням безготівкових операцій.

Представники Visa наголошують, що вони продовжують пошук захисту користувачів від шахрайств. Зокрема, триває машинне навчання для швидкого аналізу транзакцій. Також механізм має вчасно виявляти фродові схеми. Варто зауважити і те, що спеціалісти покращують систему шифрування та захисту даних.

Автентифікація за допомогою біометричних даних також має зменшити значну кількість шахрайських дій. Це імовірно, оскільки для ідентифікації використовуються індивідуальні анатомічні показники людини.